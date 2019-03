Sensori smart e rilevatori | i migliori da comprare

Sensor Charts registra i dati dei Sensori dello smartphone e li mostra con dei grafici : Sensor Charts è un'applicazione che registra in background i dati dei Sensori dello smartphone e li visualizza come grafici colorati. L'app mostra i grafici in tempo reale e su base giornaliera e mensile con gli intervalli di tempo in grafici a torta e gli storici in grafici lineari con la possibilità di ingrandirli per analizzare dettagli come il momento in cui la batteria era surriscaldata o la batteria ha iniziato a cedere ecc. L'articolo ...