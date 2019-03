Gattuso espulso in Chievo-Milan | squalifica per il derby il tecnico?

serieanews

(Di sabato 9 marzo 2019)– Gennaroha terminato anzitempo. Così ha deciso l’arbitro Pairetto di Nichelino. Tutta colpa dello scontro tra l’allenatore rossonero e l’attaccante avversario, Riccardo Meggiorini. A far scaturire il faccia a faccia tra i due è stato un pallone non messo in fallo laterale dai clivensi. LEGGI ANCHE: Pagelle, highlights e …L'articoloinper ilil? proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

Gret_2011 : RT @ZioPino1984: @Gret_2011 Gattuso espulso, Paqueta preso a mazzate, conti un fallo giallo subito, loro piedi e martello, gomitate e fa co… - SonerMkd : #Gattuso espulso dopo un diverbio con #Meggiorini:' Continuava a ripetermi che la formazione me la fa #Salvini '.… - ZioPino1984 : @Gret_2011 Gattuso espulso, Paqueta preso a mazzate, conti un fallo giallo subito, loro piedi e martello, gomitate e fa correre.... -