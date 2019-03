Frate | M5S | | interrogazione parlamentare sugli studenti del socio - sanitario

Su Bankitalia Fratelli d'Italia e M5s vanno sempre più a braccetto : In commissione Finanze alla Camera è arrivato il testo di legge, prima firmataria Giorgia Meloni, con il quale viene proposta la nazionalizzazione della Banca d'Italia. La relatrice è stata una deputata del Movimento 5 stelle, Francesca Anna Ruggiero. Un fatto insolito, che segna l'avvicinamento del

M5S - scoppia caso Frate : di Antonio Atte E' online la nuova versione del sito tirendiconto.it, il portale delle restituzioni grilline aggiornato con una nuova veste grafica e con i profili dei deputati e senatori della XVIII ...

Foibe - M5S smentisce la sindaca e si accoda a Fratelli d'Italia : 'Saranno i testimoni di quelle vicende, gli appartenenti alle associazioni di esuli giuliano-dalmati, insieme agli storici che collaborano con le università, a incontrare gli studenti, al fine di ...

Sondaggi Euromedia-Piepoli : M5S-Lega in calo - crescono Forza Italia e Fratelli d'Italia : Stando alle ultime intenzioni di voto sondate al 15 gennaio dagli istituti di ricerca Euromedia e Piepoli (e diffuse ieri sera a Porta a Porta), il partito che starebbe perdendo più consensi elettorali, rispetto al mese scorso, sarebbe la Lega di Matteo Salvini. Infatti, se andiamo ad esaminare la prima rilevazione Sondaggistica di Euromedia e Piepoli in questo 2019, i suffragi su base nazionale per la Lega si attesterebbero tra il 31,2% ...

M5S - la capogruppo al Comune di Firenze fonda una lista vicina a Fratelli d'Italia : 'Sarà una lista civica - ha dichiarato Arianna Xekalos - che a primavera correrà in coalizione con il centrodestra, ossia con l'unica parte politica che ha dimostrato di voler mandare a casa Dario ...

'Giorgia Meloni nel governo'. Maggioranza al Senato alla frutta - disperato appello M5S a Fratelli d'Italia : Non c'è nessun tabù verso Fratelli d'Italia così come per nessun'altra forza politica' dice il capogruppo M5S a palazzo Madama, Stefano Patuelli . Ovvero, avanti c'è posto. Anche troppo...

M5s pensa a Fratelli d’Italia per allargare la maggioranza : “Non è un tabù” : Dopo l'espulsione di due senatori dal Movimento 5 Stelle, la maggioranza guarda anche ad altre forze politiche per rafforzarsi, quanto meno nei voti sui singoli provvedimenti. E il M5s, come spiega il suo capogruppo a Palazzo Madama, Stefano Patuanelli, guarda a Fratelli d'Italia: "Non c’è nessun tabù verso FdI, così come per nessun’altra forza politica".Continua a leggere

Di Battista-Di Maio - reunion sulla neve in Trentino per i «Fratelli» del M5S : Una lontananza dalla politica solo virtuale, perché in questi sette mesi Di Battista si è fatto più che sentire nei momenti clou. Interventi con una mira precisa: «Vuole prendere il posto di Di Maio ...