Ds Roma | in corsa anche Petrachi e Sabatini!

La Lazio stravince il derby : 3-0 alla Roma - super corsa Champions : La Lazio domina e vince il derby contro la Roma all'Olimpico (3-0). In gol Caicedo, Immobile su rigore e Cataldi. Nel finale espulso Kolarov. A breve servizio completo LEGGI LA...

Domani la notte degli Oscar - corsa a due tra “Roma” e “La Favorita” : Arriva la notte degli Oscar. Lunga diretta che partirà alle 22.50 (In Italia) di domenica 24 febbraio che si protrarrà fino all'alba di lunedì 25 febbraio. "Roma" di Alfonso Cuarón (la quarta per lui) e il film in costume "La favorita" di Yorgos Lanthinos, spiccano con ben dieci nomination. A seguire, con otto candidature, "A star is born" di e con Bradley Cooper e "Vice" di Adam Mckay. "Black Panther" di Ryan Coogler, anche primo film ...

XXV Maratona Internazionale di Roma : Acea title sponsor della corsa più attesa dell’anno : La XXV Maratona Internazionale di Roma, in programma il 7 aprile 2019, si arricchisce di un partner prestigioso, Acea, che

Roma-Bologna 2-1 : i giallorossi soffrono - poi Kolarov e Fazio lanciano la corsa Champions : Prendi i punti e scappa. Ci vuole l'umorismo di Woody Allen per sorridere di una Roma che ha giocato l'ennesima partita negativa contro una «piccola», trovando il successo solo sugli episodi, dopo ...

La Roma batte il Bologna : tre punti importanti nella corsa alla Champions : La Roma accende la corsa all’Europa che conta portandosi a meno uno dal quarto posto. La squadra giallorossa batte il

L’ambasciatore francese in Italia rientrerà oggi a Roma - dopo essere stato richiamato la scorsa settimana per le forti tensioni con il governo italiano : L’ambasciatore francese in Italia Christian Masset, che giovedì 7 febbraio era stato richiamato a Parigi dal governo francese dopo le forti tensioni con il governo Italiano, rientrerà oggi a Roma. L0 ha detto la ministra per gli Affari europei francese Nathalie Loiseau

Super Zaniolo trascina la Roma ma il Porto resta in corsa : Una torre e un cavallo di razza. Con due pedine la Roma si aggiudica 2-1 il primo round della partita a scacchi con il Porto. Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo sono il cuore e l'anima di una Roma che in ...

E’ la Roma di Zaniolo ma Porto rimane in corsa : Va ai giallorossi il primo atto degli ottavi di Champions Lague. La Roma, sul proprio terreno supera il Porto 2-1 e guarda con speranza al match di ritorno previsto il 6 marzo anche se la rete di Lopez sul 2 a 0 per i giallorossi 'rovina la festa'. I Romani giocano aggressivi col tridente Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy ma i primi minuti sono di 'studio' e il possesso palla e' a favore dei lusitani. Un po' alla volta sono i giallorossi a farsi ...

Roma - Di Francesco 'Felici di essere in corsa - col Porto per ridare entusiasmo' : Roma - 'Il percorso è lungo ma quella di domani è una buona occasione per fare una grande partita e riportare entusiasmo. Ogni occasione è importante, in Champions League ancora di più. Dobbiamo ...

Derby - Lazio corsara a Frosinone : biancocelesti agganciano la Roma : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI: Frosinone , 3-5-2, : Sportiello; Salamon, Capuano, Krajnc; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Lazio , 3-5-2, : Strakosha; Bastos, Acerbi, ...

La crisi dell'Inter riapre la corsa al 3° posto. Di Francesco cambia e la Roma reagisce : Ora che la crisi dell'Inter è certificata, si aprono nuovi e interessanti scenari in chiave Champions League: i posti che contano sono diventati due. In questa chiave, la gara dell'Olimpico tra Roma e ...

Schick : 'Mai pensato di lasciare la Roma. Corsa Champions? Non temiamo nessuno' : Per un giocatore di qualsiasi sport è molto importante confidarsi con qualcuno, poiché se non sei libero di testa non vai da nessuna parte'. RAPPORTO CON DZEKO - 'Non abbiamo segnato tanto, lo ...

Oscar - sfida fra Roma e La favorita Lady Gaga e Glenn Close in corsa come miglior attrice : Alla 91ma edizione degli Oscar, che verranno consegnati il 24 febbraio a Los Angeles, il duello sarà tra 'Roma', il potente 'amarcord' di Alfonso Cuaròn, e 'La favorita' di Yorgos Lanthimos: entrambi ...

