L' altra metà dell' alta cucina E le stelle stanno a guardare

Fs e ITT Da Vinci insieme per valorizzare "l'altra metà del cielo" : Il meeting è stata l'occasione anche per porre a confronto sistemi scolastici europei molto differenti ponendo l'attenzione sulle politiche dei diversi stati verso il ruolo delle donne nel mondo ...

Francesco Renga dopo la partecipazione a Sanremo ritorna con il nuovo album “L’altrà metà” : Uscirà venerdì 19 APRILE “L’altra metà”, il nuovo e atteso disco di inediti di Francesco Renga L’album conterrà anche il brano sanremese “Aspetto che torni”, attualmente in radio e disponibile in digitale, il cui video, girato a Torino per la regia di Gaetano Morbioli, racconta attraverso immagini semplici e giochi di prospettiva la poetica del brano. Il video di “Aspetto che torni” è visibile al seguente link: ...

Un’altra volta da rischiare di Ermal Meta e J-Ax la più alta new entry della classifica Airplay : i brani più trasmessi in radio : Un'altra volta da rischiare di Ermal Meta e J-Ax entra nella classifica dei brani più trasmessi in radio alla posizione numero 26: è la più alta nuova entrata della settimana compresa tra il 4 e il 10 gennaio 2019. Dal momento del rilascio, lo scorso venerdì, Un'altra volta da rischiare è stata supportata e trasmessa dalle radio italiane al punto da entrare direttamente alla posizione numero 26 della classifica Airplay, un risultato degno di ...

La vendita di GameStop a un'altra compagnia potrebbe essere annunciata a metà febbraio : GameStop era una volta un vero e proprio gigante nello spazio dei videogiochi, ma grazie all'aumento delle vendite di giochi digitali e ad altri fattori, c'è stata una discesa relativamente dura per l'azienda negli ultimi tempi. Lo scorso giugno, la società ha annunciato che stava esplorando l'opzione di vendersi ad un'altra società e ora sembra che potrebbe essere in arrivo un accordo.Come segnala Gamespot, il Wall Street Journal riporta che ...

Un’altra volta da rischiare di Ermal Meta e J-Ax - testo e significato : un nuovo amore tutto da scoprire : testo e significato di Un’altra volta da rischiare, il nuovo singolo di Ermal Meta in radio dal 4 gennaio 2019. Il brano inedito è cantato in duetto con il rapper italiano J-Ax e sarà contenuto in un cofanetto speciale che Meta pubblicherà il prossimo 25 gennaio. Ermal Meta torna in rotazione radiofonica con un nuovo singolo in featuring con J-Ax “Un’altra volta da rischiare” è il titolo del nuovissimo singolo di Ermal ...

Ermal Meta e J-Ax in Un'altra volta da rischiare - il nuovo singolo che incita all'amore - testo - : ...credevi ma avevi fatto pace pure con i demoni Sono quel rumore che diventa suono sono come sono e non ti chiederò perdono sono quello che non ti aspettavi ma che forse in fondo ci speravi in un mondo ...