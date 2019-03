Contributi misti per Quota 100 | quali sono utili e come renderli validi

termometropolitico

(Di venerdì 8 marzo 2019)per100:100 è una delle principali misure attuate dal governo Lega-M5S. Le domande per l’uscita anticipatain linea con le aspettative, ma stanno comunque generando numeri importanti. La misura consente l’uscita anticipata con 62 anni di età e 38 anni direquisiti minimi. Il “paletto”vo è stato spesso oggetto di critiche, perché di fatto penalizza alcune categorie di lavoratori. E, in particolare, le donne e in generale chi ha avuto carriere discontinue, per iraggiungere i 38 anni dirisulta difficile. In merito a ciò va precisato che la misura consente esplicitamente il cumulo gratuito deiCiò significa che chi ha versato iprevidenziali in più casse di assicurazione obbligatoria, potrà sommarli e raggiungere così il requisito ...

sstrozzieri : @RickyTR74 @marcocongiu @carlolucasant Andare prima significa avere più speranza di vita quindi cedolino ridotto di… -