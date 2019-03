ZTE | arriva un nuovo brevetto di uno dispositivo foldable

surface-phone

(Di giovedì 7 marzo 2019) Ormai gli smartphonenon fanno più notizia. Samsung prima e Huawei dopo, hanno ufficialmente dato inizio alla nuova era dei dispositivi pieghevoli e di giorno in giorno, Microsoft compresa, leggiamo notizie riguardanti rumors su nuovi dispositiviMa cos’è effettivamente un? Per come lo abbiamo inteso oggi, unè un smartphone in grado di trasformarsi, una volta aperto, in un tablet. Gli esempi che abbiamo oggi, mostrano infatti come sia possibile trasformare un phablet in un minitablet, semplicemente sfruttando la tecnologia di un display pieghevole.Ma è veramente questo l’unico utilizzo dei dispositivi? Trasformare smartphone in tablet? Beh, in realtà no!ZTE ha cambiato le carte in tavola brevettando unche da mini smartphone, diventa phablet. Interessante no?A darci notizia ...