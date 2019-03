NBA | il pubblico di L A freddo con LeBron James E quando supererà Kobe?

sport.sky

(Di giovedì 7 marzo 2019) Nella serata di celebrazione per il sorpasso dia Michael Jordan, l'unica nota parzialmente stonata è l'atteggiamento "" mantenuto dallo Staples Center nei confronti del numero 23 ...

mike_kato : RT @dchinellato: ???? Rajon Rondo sitting among fans instead of on #LakeShow bench is just absurd. And a testament of what’s wrong with this… - Lucatt_ : RT @dchinellato: ???? Rajon Rondo sitting among fans instead of on #LakeShow bench is just absurd. And a testament of what’s wrong with this… - GruwFrequency : RT @dchinellato: ???? Rajon Rondo sitting among fans instead of on #LakeShow bench is just absurd. And a testament of what’s wrong with this… -