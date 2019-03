Italo sostiene AISM

romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2019), Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e Bentornata Gardensia, campagna dedicata alle donne con sclerosi multipla. Ecco perché nella giornata dell’8 Marzo,donerà le piantine di Ortensia e Gardenia alle proprie viaggiatrici nella LoungeClub di Roma Termini.Bentornata #Gardensia nasce per sostenere l’attività di ricerca sulle forme progressive e più servizi sul territorio per le donne con SM.Ricerca e assistenza sono le due facce della stessa medaglia, rappresentano l’impegno alla lotta alla sclerosi multipla.Ogni giorno, in Italia, 6 donne ricevono una diagnosi di sclerosi multipla. Sono più del doppio rispetto agli uomini e convivono con questa malattia per tutta la vita.è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca ...

