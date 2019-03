Tetris Grand Prix è il nuovo evento dedicato a Tetris 99

eurogamer

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Tramite un recente comunicato, Nintendo ha annunciato99, lo specialeonline99 che si terrà dall'8 all'11 marzo."Pensi di essere al livello dei migliori? Allora partecipa anche tu al99, lo specialeonline di99 che si terrà dalle ore 14.00 dell'8 marzo alle ore 07.59 dell'11 marzo. I giocatori che usciranno vittoriosi da una partita mentre l'è in corso, avranno la possibilità di vincere 999 punti d'oro per un valore pari a 9,99 €!" - recita il comunicato.Svelato all'interno del Nintendo Direct del 13 Febbraio,99 è il capitolo più recente dell'iconico rompicapo, in cui 99 giocatori competono insieme online finché ne rimane uno solo. Solo gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online possono combattere per il predominio in questo titolo scaricabile gratuitamente.Leggi altro...

