Rai | piano industriale in cda ma è polemica per incontro Salini-Salvini Usigrai

I Retroscena di Blogo : Il Piano industriale della Rai verso l'approvazione : Stamattina alle 10:30 si riunirà il Consiglio di Amministrazione della Rai per votare l'ambizioso Piano industriale presentato dall'amministratore delegato della tv pubblica Fabrizio Salini, emendato poi dal Presidente Marcello Foa e dagli altri componenti del consiglio di amministrazione di viale Mazzini.Nove direzioni di contenuti (Intrattenimento prime time, Intrattenimento day time, Intrattenimento culturale, Fiction, Cinema e serie ...

Rai - si vota il piano Salini : di Veronica Marino Mercoledì mattina alle 10:30 il consiglio di amministrazione della Rai, si riunirà per votare il piano industriale presentato dall'ad Fabrizio Salini e poi rimodellato con il ...

Rai - rischi sul piano : ... ovvero maggiore trasparenza , eliminazione della lottizzazione politica e valorizzazione del merito e delle risorse di cui l'azienda già dispone".

Rai - piano pronto : ecco come sarà : Di contro, quando si tratta di un racconto che può comportare una lettura 'politica', scenderanno in pista i tre Tg ognuno con la propria linea. Un aspetto, questo, di cui è stato Foa l'alfiere, ...

Rai - Salini difende il piano industriale : «E’ una sfida tra cambiamento e vecchi potentati». Poi chiede sostegno ai dipendenti : Fabrizio Salini Nuovo piano industriale o morte. L’AD Rai Fabrizio Salini descrive il suo progetto per l’azienda radiotelevisiva come una sfida: “cambiare o rimanere arroccati a feudi e potentati“. Da una parte il futuro, rappresentato dalla sua proposta, dall’altra “il passato legato a vecchie logiche“. In una lettera inviata al Corriere, il top manager del servizio pubblico ha difeso il progetto di ...

Fabrizio Salini spiega il suo Piano : Cara Rai - il talento non basta - ci vuole coraggio e questo è il momento del coraggio : L'identità della Rai deve essere per forza polifonica. Una televisione pubblica per essere veramente di tutti, essendo finanziata da un canone, ora inserito nella bolletta elettrica, deve parlare a tutti e deve dare voce a tutti. Di Rai si parla spesso e volentieri tutti i giorni ed in tanti, esattamente come accade con la Nazionale di calcio, in cui tutti si sentono un pochino commissari tecnici, si pensa di avere la ricetta giusta per ...

Rai - i punti caldi del piano : ... non è stata bocciata ma meglio delineata: la struttura operativa, a quanto apprende l'Adnkronos, avrebbe a capo un coordinatore che interverrebbe solo su alcuni argomenti editoriali, sulla cronaca ...

Rai - piano industriale : Salini ridimensiona i direttori di rete. Arrivano otto nuovi «centri di produzione e acquisto» : Fabrizio Salini In Rai il fermento per il nuovo piano industriale è palpabile. Con esso, infatti, l’AD Fabrizio Salini intende rivoluzionare l’organizzazione e gli assetti informativi del servizio pubblico, ridimensionando in maniera sensibile il potere dei direttori di rete. Questi ultimi, secondo le indiscrezioni sulla manovra riportate da Repubblica, diventeranno semplici “coordinatori di palinsesto” e dovranno fare ...

Rai - Salini convocato in Vigilanza : audizione urgente su pluralismo e piano industriale : Fabrizio Salini L’AD del servizio pubblico, Fabrizio Salini, è stato invitato con “cortese sollecitudine” a presentarsi in Vigilanza Rai. Tradotto: la chiamata è urgente. A convocare il top manager di Viale Mazzini è stato il Presidente della Bicamerale, Alberto Barachini, dopo il richiamo dell’Agcom per il rispetto del pluralismo informativo in vista delle europee e dopo la conferma ufficiale sulla prossima approvazione ...

Salini convocato dalla Commissione Vigilanza Rai : "Rispetto di pluralismo e piano industriale dell'azienda" : Una convocazione formale quella ricevuta da Fabrizio Salini, ad Rai richiamato con una missione dal presidente della Commissione di Vigilanza Rai Alberto Barachini "in vista dell'imminente campagna per le elezioni europee, regionali e amministrative", come spiegato dalla stessa richiesta di audizione: "A questo riguardo è anche pervenuta alla Commissione una serie di riscontri, per il tramite dell'Osservatorio di Pavia, sui dati ...