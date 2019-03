Odio online | sei proposte per arginare il fenomeno

Il nome della rosa - il 1^ episOdio in streaming online visibile sul sito RaiPlay.it : Da stasera, debutta in prime time su Raiuno la nuova attesissima fiction Il nome della rosa, tratta dall'omonimo romanzo di Umberto Eco, uno dei capolavori della letteratura italiana, in grado di vendere ben 50 milioni di copie in tutto il mondo. Una produzione faraonica per la Rai, che torna a puntare su un grande prodotto di qualità che potrebbe assicurare degli ascolti importantissimi al prime time della rete ammiraglia. Chi non potrà vedere ...

'Il commissario Montalbano' - il secondo episOdio sarà online su Rai Play : Continua senza sosta il successo de "Il commissario Montalbano", la serie tv con protagonista Luca Zingaretti. Lunedì 18 febbraio, infatti, andrà in onda su Rai 1 il secondo dei due nuovi episodi creati per i vent'anni di messa in onda della fiction su Rai 1. L'episodio in questione sarà intitolato "Diario del 43" e racconterà le indagini che Montalbano affronterà quando a Vigata sarà ritrovato un diario risalente alla seconda guerra mondiale. ...

Replica Il commissario Montalbano - il primo episOdio di stasera online su RaiPlay : Arrivano su Rai 1 i nuovi episodi di una delle serie più seguite e amate d'Italia, "Il commissario Montalbano". Il personaggio nato dalla penna di Camilleri torna in prime-time su Rai 1 con due appuntamenti del tutto inediti per festeggiare i vent'anni di messa in onda della fiction dedicata al commissario. Era il 1999, infatti, quando il primo episodio dedicato alle indagini di Montalbano approdava in televisione, dando vita ad una delle serie ...

Migranti - Jourova - Ue - : preoccupa incitamento all'Odio online : Ed è per questo che i discorsi di incitamento all'odio sono proibiti, perché potenzialmente possono incitare alla violenza nel mondo reale, e questo è molto chiaro"."Quando vedono che c'è un ...

Torino - nasce una mappa dell’Odio online : “Un tweet su 7 va contro le minoranze. Sui picchi incide linguaggio politico” : “In Italia un tweet su sette contiene un discorso di incitamento all’odio”. È quanto emerge dal progetto controlodio portato avanti dalle Università di Torino e Bari insieme all’associazione Acmos. Per la prima volta in Italia, un gruppo di ricercatori ha sviluppato una “mappa dell’odio” ovvero uno strumento che permette di monitorare quotidianamente la quantità di discorsi di incitamento all’odio in lingua italiana pubblicati su Twitter. ...