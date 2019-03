È finita la relazione tra Andrew Garfield e Rita Ora

Nilufar Addati : "Giordano Mazzocchi? Relazione finita per la profonda differenza dei nostri caratteri" : Nilufar Addati, nelle scorse ore, su Instagram, ha riposto alle tante domande dei fan. In particolare, l'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha spezzato, sul nascere, le speranze dei propri seguaci, escludendo categoricamente il ritorno di fiamma con l'ormai ex fidanzato Giordano Mazzocchi: Sinceramente? No. Perché lui è una di quelle persone che quando chiude un rapporto lo chiude definitivamente. Da parte mia credo che la minestra ...

Bella Thorne : è finita la relazione con Tana Mongeau - ma continua quella con Mod Sun : Un mese fa, aveva parlato della relazione aperta con entrambi