Barbara D’Urso sull’affaire Fogli | «Io non l’avrei detto in quel modo ma chi entra in un

davidemaggio

(Di mercoledì 6 marzo 2019)D'Urso - Pomeriggio CinqueNon accenna a placarsi il chiacchiericcio legato al presunto tradimento di Karin Trentini ai danni del marito Riccardo, quest’ultimo concorrente dell’Isola dei Famosi 2019. Nella puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa ieri,D’Urso è ritornata sullo scottante argomento prendendo una posizione chiara e precisa.Dopo aver sostenuto di non voler credere alle voci circolate sul conto della moglie del cantante, la D’Urso he preso le distanze dal video, mostrato a Riccardo lunedì scorso, in cui Fabrizio Corona asseriva, con dei toni sprezzanti, di avere le prove della relazione extraconiugale tra la Trentini e lo stilista Giampaolo Celli:“Io non vogliore nella dinamica delin cui è statotutto a Riccardo, perché non sono d’accordo neanche io. Non sto qua a giudicare, a sindacare di ...

zazoomnews : Vittorio Sgarbi contro Barbara D’Urso: “Studia invece di dire strate” - #Vittorio #Sgarbi #contro #Barbara - xwonderzay : RT @CABRERA78s: as barbara d’urso once said: sono in ginocchio - Alberto81137797 : @mattino5 a mediaset ci sono donne che hanno fato carriera l'hanno data a Berlusconi come Barbara D'urso ,le veline ecc. -