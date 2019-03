Il cane è intrappolato in un tendone e il poliziotto interviene per liberarlo | l’animale

cane intrappolato in grotta da domenica - speleologi in azione : Squadre di tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano sono al lavoro nelle campagne di Santa Cristina Gela (Palermo) per salvare un Cane rimasto intrappolato da domenica scorsa in fondo ad una grotta. Le operazioni sono rese più difficoltose dalla dimensione estremamente ridotta dei cunicoli di accesso. Lea, questo il nome del segugio femmina di 8 anni, probabilmente inseguendo un coniglio era entrata in un cunicolo alla fine del quale ...