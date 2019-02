Prima di Kingdom Hearts 4 dovrebbe arrivare almeno un altro gioco della serie

Kingdom Hearts 3 mantiene la Prima posizione nella classifica software italiana : Sembra proprio che Kingdom Hearts 3 abbia fatto breccia nel cuore dei giocatori italiani: il nuovo capitolo della serie si trova ancora in prima posizione nella classifica software.Il podio della settimana viene completato dai "soliti" FIFA 19 e GTA 5.Più in basso potete leggere nel dettaglio tutte le classifiche relative alla week 6 del 2019.Leggi altro...

Total War : Three Kingdoms - antePrima : Dopo la scorpacciata di orchi, elfi e vampiri, è giunto il momento per Creative Assembly di tornare alle cose formali, come direbbe l'ex AD del Milan Fassone. Il team dedicato al lato storico di Total War, infatti, è quasi pronto a pubblicare Three Kingdoms, il dodicesimo episodio ufficiale della serie.Ambientato nella Cina del secondo secolo dopo Cristo, Total War: Three Kingdoms scompiglia il classico approccio tipico dei giochi di Creative ...

Kingdom Hearts 3 nelle mani dei giocatori Prima del lancio e gli spoiler invadono la rete : Kingdom Hearts 3 è ufficialmente in uscita il 29 gennaio 2019 (il 25 in Giappone), ma c'è gente che già sta giocando all'attesissimo nuovo capitolo della serie. Le copie per la prima volta hanno iniziato a filtrare nel Facebook marketplace più di un mese fa.Ora, come segnala PSU, più foto di copie di Kingdom Hearts 3 sono state pubblicate sui social media, tra cui su Reddit negli ultimi giorni. Anche immagini per le edizioni fisiche del gioco ...