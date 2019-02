Lazio | Inzaghi sceglie Bastos e rilancia Luis Alberto

Lazio - verso il derby : Inzaghi col dubbio Luis Alberto-Correa : Dalla penuria di giocatori all'abbondanza di scelte. Potere del derby. Al quale nessuno vuole mancare e pazienza se i rispettivi infortuni non sono stati ancora risolti. Quella con la Roma è la ...

Lazio-Milan - Simone Inzaghi dopo il pari : “non parlo di Var - buona prova dei ragazzi” : Lazio, Simone Inzaghi ha commentato il pareggio a reti bianche della sua squadra contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, si è presentato ai microfoni della Rai dopo la gara pareggiata con il Milan. L’approdo in finale di Coppa Italia si deciderà solo al ritorno in quel di Milano: “Siamo scesi bene in campo, abbiamo fatto una grande partita. Io penso che ci siano stati meriti della ...

Lazio Milan formazioni probabili - le scelte di Inzaghi e Gattuso : Lazio Milan formazioni – Il Milan è decisamente più in forma, ma è la Lazio a godere di un leggero vantaggio nell’andata della semifinale della Coppa Italia, all’Olimpico domani sera. Il fattore campo concede ai biancocelesti – reduci da tre ko di fila tra campionato ed Europa – un minimo di favore nella valutazione degli analisti […] L'articolo Lazio Milan formazioni probabili, le scelte di Inzaghi e Gattuso ...

Lazio-Milan conferenza Inzaghi : “In emergenza ma saremo pronti” : LAZIO MILAN conferenza Inzaghi – “La squadra ha lavorato bene, siamo reduci da un’eliminazione con il Siviglia che brucia per come si era messa la partita e per come si sono sviluppati gli episodi. Abbiamo avuto quattro giorni per lavorare bene ed è questo l’aspetto che più conta. Domani dovremo farci trovare pronti”. Lo ha […] L'articolo Lazio-Milan conferenza Inzaghi: “In emergenza ma saremo ...

Lazio - Inzaghi : "Siviglia brucia. Contro il Milan con umiltà" : Simone Inzaghi fissa la strategia per la partita d'andata delle semifinali di Coppa Italia. 'Sarò soddisfatto se vedrò la mia Lazio fare una grande gara, concedendo poco al Milan. Domani dobbiamo ...

C.Italia : Lazio - Inzaghi'emergenza difesa' : ANSA, - ROMA, 25 FEB - "Per quanto riguarda la difesa siamo in emergenza e cercheremo di ovviare. In questi ultimi allenamenti abbiamo provato a cambiare per vedere chi può adattarsi ai ruoli scoperti"...

Lazio-Milan - che guai per Simone Inzaghi : un solo difensore di ruolo a disposizione : Coppa Italia, la semifinale d’andata tra Lazio e Milan andrà in scena domani sera allo stadio Olimpico di Roma Domani sera allo stadio Olimpico si giocherà la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Le due squadre arrivate a questo punto della competizione, mirano senza mezzi termini alla vittoria finale. La Lazio però dovrà arrangiarsi in questa gara d’andata, dato che mister Simone Inzaghi dovrà fare a ...

Lazio - si ferma anche Lulic. Inzaghi - prove di formazione per la Coppa Italia : Ancora un infortunio nella Lazio verso la semifinale di andata di Coppa Italia di martedì col Milan. Nell'allenamento di questa mattina si è fermato Senad Lulic. A metà della partitella che ha ...