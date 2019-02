ansa

(Di venerdì 1 marzo 2019) Sarà Bornaa sfidare Rogerindel torneo di Dubai. Il croato, n.13 Atp, ha superato il georgiano Nikoloz Basilashvili in tre set, col punteggio di 4-6 6-2 7-6. L'altra ...

ansafoto : Coric raggiunge Federer in semifinale - fisco24_info : Coric raggiunge Federer in semifinale: A Dubai, croato supera georgiano Basilashvili in tre set - juve_magazine : Tennis: Coric raggiunge Federer in semifinale -