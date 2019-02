Usa | via libera a più controlli su armi

Napoli - gara di solidarietà per Sara : un concerto per il viaggio della speranza negli Usa : Parte la gara di solidarietà per salvare Sara, bimba napoletana di 4 anni affetta da una malattia rara, chiamata amartoma ipotalamico. La piccola dovrà sottoporsi a una delicata e...

Ucraina : Poroshenko incontra inviato Usa : MOSCA, 26 FEB - Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha incontrato il rappresentante speciale degli Usa per l'Ucraina Kurt Volker a bordo della nave della Marina americana Donald Cook, attraccata a ...

Samp e il dribbling di Vialli. Club nel mirino del fondo Usa : Massimo Ferrero, 67 anni, patron della Sampdoria. Ansa Il dribbling di Gianluca Vialli vale più di mille parole. Ieri, a margine del premio Gazzetta 'Il bello del calcio', all'ex bomber è stato ...

Luc Besson - per il regista archiviata l'accUsa di stupro : Con un 'non luogo a procedere' è stata archiviata l'inchiesta per stupro aperta nella primavera del 2018 nei confronti del regista francese Luc Besson , dopo la denuncia di un'attrice. 'Luc Besson - ...

Modica - chiUsa al traffico la via Sorda-Scicli per lavori Enel : chiusa al traffico per tutta la notte la via Sorda-Scicli. In atto lavori urgenti dell'Enel per risolvere l'interruzione di energia elettrica

Summit Usa-Corea Nord - treno Kim Jong-Un viaggia verso Vietnam : Il treno speciale del leader Nordcoreano Kim Jong-Un procede la sua marcia verso il Vietnam, in vista del secondo Summit col presidente americano Donald Trump del 27-28 febbraio: il convoglio è stato "...

Serie C - SiracUsa-Rieti rinviata : il "De Simone" danneggiato dal vento : SIRACUSA - rinviata la gara tra Siracusa e Rieti , in programma nella giornata di oggi: le avverse condizioni meteo hanno infatto causato danni allo stadio De Simone e la commissione tecnica ha ...

Banca Etruria - gip Arezzo archivia accUsa di falso in prospetto per Pierluigi Boschi : Nelle vicende giudiziarie scaturite dal crac di Banca Etruria va alleggerendosi sempre di più la posizione di Pierluigi Boschi, che dell’istituto di credito aretino è stato consigliere d’amministrazione e poi vicepresidente. La notizia, riportata sabato dal quotidiano La Nazione, è che stata archiviata per il padre dell’ex ministro delle Riforme Maria Elena Boschi l’accusa di falso in prospetto, nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta della ...

Banca Etruria - archiviate l'accUsa per falso in prospetto per il padre di Boschi : l'accusa, nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta della procura di Arezzo su Banca Etruria , era di falso in prospetto. E oggi, per Pierluigi Boschi , padre dell'ex ministro dem, Maria Elena ...

Potenza. Rinviato caUsa neve il concerto di Rocco Mentissi : A causa delle condizioni meteo critiche previste per questa sera sulla città di Potenza, il concerto di Rocco Mentissi “Pais

Strage di via d’Amelio - gip archivia l’inchiesta su 4 poliziotti : erano accUsati del depistaggio delle indagini : erano accusati di aver depistato le indagini sulla Strage di via d’Amelio. Ora le loro posizioni sono state archiviate. È quello che ha deciso il gip di Caltanissetta per quattro poliziotti del pool che indagò sulla Strage in cui morirono il giudici Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. L’indagine riguarda Giuseppe Antonio Di Ganci, Giampiero Valenti, Domenico Militello e Piero Guttadauro. I poliziotti, difesi dall’avvocato ...

RagUsa - rete fognaria in via Quintino Cataudella : Realizzata la rete fognaria in via Quintino Cataudella a Ragusa per la zona di espansione edilizia ubicata tra contrade Nunziatella e Monachella

Napoli - la guerra dei tassisti : 'Via chi Usa le app' : Uber non è mai arrivata. Si è fermata a Roma , per pochissimo, senza scendere. Car2go, l'auto che si noleggia tramite app al costo di pochi euro neanche ci ha provato a espandersi dalla capitale , ...