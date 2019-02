Dl reddito-pensioni | proteste Fi | Casellati sospende Aula Senato

Dl reddito-pensioni in Aula Senato - le novità e i nodi rinviati dal governo : Il 'decretone' con il reddito di cittadinanza e quota 100 è approdato in Aula al Senato per incassare il primo disco verde del Parlamento. Dopo qualche modifica approvata dalla commissione Lavoro, il governo ha presentato in Aula un pacchetto di emendamenti per risolvere alcuni nodi: dalla questione delle assunzioni dei 'navigator' per le quali servirà il parere delle Regioni al tema della privacy dopo la memoria depositata dal Garante per la ...

reddito di cittadinanza e pensioni : voto del Senato mercoledì 27 - nodo tutor e statali : Il decreto pensioni e Reddito di cittadinanza da domani è in aula al Senato per l’esame, con la votazione prevista per mercoledì 27 febbraio. Dopo questo step, l’atto finirà a Montecitorio, per l’esame da parte della Camera dei deputati dove si prevede arrivino gli aggiustamenti più rilevanti del decreto attraverso nuovi emendamenti. Già durante il passaggio in Senato però, alcune proposte correttive sono state accettate e pertanto le misure ...

Pensioni Quota 100 e reddito di cittadinanza : lunedì l'esame in Senato : Arriva un importante aggiornamento in merito all'iter parlamentare di conversione in legge definitiva del decretone riguardante la riforma della previdenza e del welfare. Il testo arriva finalmente nell'aula del Senato il prossimo lunedì, dopo che l'importante passaggio è stato più volte rimandato per via dello stallo politico riguardante il Vice Premier Matteo Salvini e la questione dell'autorizzazione a procedere rispetto al caso della ...

Dl reddito-pensioni : Aula Senato slitta a lunedì - nodi alla Camera : Roma, 19 feb., askanews, - Il decretone approderà in Aula al Senato lunedì prossimo per consentire alla commissione Lavoro di avviare e concludere l'esame nel corso di questa settimana. Tuttavia, le ...

Pensioni e reddito - più Tfr per gli statali. Navigator alle Regioni : Ci vorrà un vertice politico - forse già nella tarda serata di oggi - per superare le divisioni nella maggioranza intorno al decretone che regola reddito di cittadinanza e l'anticipo di Quota 100. ...

Dl reddito-pensioni - salta taglio pensioni sindacalisti : Roma, 16 feb., askanews, - salta la scure sulle pensioni dei sindacalisti. Il M5S ha ritirato il proprio emendamento al 'decretone' che introduceva l'annunciato taglio dei privilegi pensionistici dei ...

Pensioni : riscatto della laurea con sconto per tutti - bonus mamme. Le modifiche Il reddito? Solo a chi ha lavorato 2 anni : Tra gli emendamenti della maggioranza, c’è quello presentato dal M5S che prevede la possibilità di consentire il riscatto della laurea non Solo agli under 45 ma anche a chi ha superato i 55 anni. Il conto però diventerebbe più salato man mano che si alza l’età

Pensioni : il riscatto della laurea - con sconto - per tutti - bonus per le mamme : tutti gli emendamenti reddito solo a chi ha lavorato 2 anni : Sono circa 1.600 gli emendamenti al «decretone» depositati in commissione Lavoro. Meno di 80 sono le richieste di modifica della maggioranza, circa 34 del Movimento 5 stelle e circa 43 della Lega,. ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 penalizza il reddito - Boeri allerta : Pensioni ultime notizie: Quota 100 penalizza il Reddito, Boeri allerta Quota 100 penalizza il RdC per Boeri Sulle Pensioni ultime notizie riguardano le recenti critiche alla misura Quota 100, stavolta da parte del presidente dell’Inps Tito Boeri. Le ragioni di questi commenti sono da addursi soprattutto all’attuale componente demografica del Paese. Inoltre, di fronte alle 5.500 domande presentate nei primissimi giorni dopo la pubblicazione ...

Quota 100 - pubblicato il decreto per le pensioni anticipate e il reddito di cittadinanza : È entrato in vigore il decreto che introduce Quota 100 per le pensioni e il reddito di cittadinanza, anche se saranno ancora necessari, per la loro operatività, diversi decreti, atti ministeriali e regolamenti. Per il reddito di cittadinanza, così come annunciato dal ministro Di Maio, per la prossima settimana sarà disponibile online un sito che conterrà tutte le spiegazioni e i relativi documenti da preparare per la domanda che potrà essere ...