Con una Clio si schianta contro un muro | ragazzo morto a Caltanissetta

Lucci inContra Funari - una lezione di (storia del) linguaggio tv (e di coraggio) in prima serata : Un'ambientazione alla Mister Fantasy, con quel total white e quel set da navicella à la Spazio 1999 ricavato dalla Nuvola di Fuksas, artificiosamente eterea e contemporanea come fu in vita Gianfranco Funari raccontato col desiderio di rendergli giustizia da Enrico Lucci che davvero sembra incontrare Funari dopo la sua morte per ricordare ai vivi cosa è stata la sua tv e come abbia precorso, nel bene e nel male, i tempi: questo è stato ...

Alessandria : pitbull scappano dal giardino di una casa e aggredisCono i bambini usciti dalla scuola : I due pitbull, un maschio e una femmina, hanno aggredito due bambini nel cortile di una scuola, poi hanno morso anche i tre adulti che li hanno soccorsi.Continua a leggere

Brumotti Contestato a una jam rap : era lì per mostrare lo spaccio - ma non c'erano pusher : Continua la campagna mediatica di Vittorio Brumotti, contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze italiane, nonostante le sempre più numerose critiche ricevute dai molti che ritengono i suoi servizi, realizzati per Striscia La Notizia e trasmessi regolarmente in prima serata, completamente inutili, se non addirittura deleteri, nell'ambito della lotta alla droga. La visita di Brumotti Due giorni fa é andato in onda l'ultimo servizio, ...

Elisa Isoardi : “La mia frase su Mahmood? Nessuna polemica - celebravo la bellezza della differenza. Salvini? Mi manca la quotidianità Con lui” : Mentre il vicepremier Salvini esprimeva dubbi sulla vittoria di Mahmood a Sanremo, tifando per Ultimo poi arrivato secondo tre le polemiche, l’ex compagna Elisa Isoardi esultava sui social per il suo primo posto: “Mahmood ha appena vinto il Festival. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza”. Una frase che non era passata inosservata e che qualcuno aveva visto come una provocazione verso il ...

Juventus - Con Zidane a Marcelo si potrebbe creare una squadra formato Real : In questi giorni si parla moltissimo del futuro di Massimiliano Allegri nonostante Fabio Paratici sia stato molto chiaro a riguardo. Infatti, il direttore sportivo bianconero in diverse interviste ha ribadito che la Juventus non ha bisogno di cambiare allenatore. Le voci però di un possibile addio alla vecchia signora di Massimiliano Allegri continuano a rincorrersi e il nome più chiacchierato per sostituirlo sembra essere quello di Zinedine ...

Caso Regeni - inContro tra Conte e Al-Sisi : 'Arrivare a una soluzione si può' : Arrivare a una soluzione giudiziaria sull'omicidio di Giulio Regeni si può. Ne è convinto il premier Conte , che a Sharm el-Sheikh, a margine del vertice tra Unione Europea e Lega Araba, ha affrontato ...

WhatsApp sta sviluppando una funzione di ricerca avanzata focalizzata sui Contenuti : WhatsApp sta lavorando allo sviluppo di una nuova funzione di ricerca avanzata, che faciliterà l'individuazione di contenuti specifici. L'articolo WhatsApp sta sviluppando una funzione di ricerca avanzata focalizzata sui contenuti proviene da TuttoAndroid.

Casting per un film di Massimo Natale e una serie televisiva Con riprese in Puglia : Casting attualmente aperti per la realizzazione di un nuovo film, dal titolo Generazione '80, diretto dall'ormai noto regista Massimo Natale, e per una interessante serie televisiva prodotta da Passo Uno. Nel primo caso si cercano giovani attori/cantanti e attrici/cantanti, per ruoli principali e secondari, nel secondo si selezionano figure varie, tra cui anche un giovane pianista. Generazione '80 Selezioni aperte per la ricerca di ruoli ...

Uomini e Donne : Stefano pizzicato Con una bionda che non è Pamela : Il Trono Over di Uomini e Donne è stato momentaneamente accantonato per lasciare spazio ai protagonisti del Trono Classico. Le tradizionali puntate del lunedì e martedì, solitamente dedicate a dame e cavalieri, sono state sostituite dalle vicende di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, in vista della puntata della scelta che Canale 5 trasmetterà venerdì 1° marzo. Ma, anche se in disparte per qualche giorno, le vicende dei protagonisti più maturi ...

Isola - anticipazioni settima puntata : Aaron e Soleil di nuovo in lotta per diventare leader. Che la produzione faccia una prova del fuoco in Contemporanea! : Aaron Nielsen (©Frezza/la Fata per il sito dell'Isola dei Famosi) Stasera in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2019 e Alessia Marcuzzi. Ecco quale sarà il menù della puntata. Isola dei Famosi 2019: anticipazioni settima puntata settimana complessa per Jo Squillo che si sente tradita dall’amica Marina La Rosa. Le incomprensioni non la lasciano indifferente e le loro discussioni fanno naufragare “l’Isola ...

È morto Andy Anderson - addio all’ex batterista dei Cure : “Siamo stati fortunati a Conoscerlo” : È morto Andy Anderson. Il mondo della musica dice addio all'ex batterista dei Cure, che fece parte del gruppo tra il 1983 e il 1984, a pochi giorni dall'annuncio di un brutto male incurabile che lo aveva colpito e del quale aveva voluto parlare in prima persona. A darne l'annuncio è Lol Tolhurst, suo ex compagno di gruppo e fondatore della band con il leader Robert Smith. Queste le parole che ha voluto usare per salutare il collega e amico, ...

Legittima difesa - Minisci (Anm) : “Il rinvio è una buona notizia - sia sine die”. Salvini : “Parole gravi. Si candidi Con la sinistra” : “Le decisioni sulla durata delle pena spettano solo alla magistratura. Il rinvio? Una buona notizia, speriamo che sia sine die“. “Parole gravi, non spetta a un magistrato dire quale legge bisogna fare e non fare. Altrimenti si candidi”. Il rinvio della discussione in Parlamento della riforma sulla Legittima difesa accende lo scontro tra Anm e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La scintilla è la decisione ...

Hunan : lavorare Con impegno sui punti deboli : Il vice direttore della Commissione per l'economia e l'informatizzazione della città di Zhuzhou, Zhou Wenjun, ha dichiarato che una delle principali fonti di inquinamento nel bacino del fiume Yangtze ...

Istat : fiducia di imprese e Consumatori ai minimi. Segnale di una recessione che potrebbe prolungarsi : Peggiora il clima di fiducia a febbraio. L'Istat stima "un ampio calo" dell'indice di fiducia dei consumatori, che passa da 113,9 punti a 112,4. Ed è in "evidente flessione" anche l'indice composito delle imprese (da 99,1 a 98,3), che tocca il minimo da quattro anni, partire da febbraio 2015. Continua così per le aziende "una evoluzione negativa in atto ormai dallo scorso luglio". L'indice dei consumatori tocca il valore più ...