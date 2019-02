Segreti e Delitti | diretta puntata 26 febbraio 2019

Segreti e Delitti : ecco di cosa parla la puntata Stasera su Canale 5 : Nello speciale di questa sera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Cesara Buonamici, verranno toccati diversi casi di cronaca e approfonditi tre omicidi che hanno diviso l'opinione pubblica negli ultimi anni.

Segreti e Delitti : lo speciale di stasera condotto da Gianluigi Nuzzi e Cesara Buonamici : Segreti e Delitti: I casi di Marco Vannini, Stefania Crotti e Loris Stival protagonisti della serata Durante la serata verranno approfonditi tre casi di cronaca , su cui si è concentrata maggiormente ...

'Segreti e delitti' - Gianluigi Nuzzi : «Mi occupo di crimini - a parte gli scherzi» - : Cambia qualcosa rispetto alle serie in onda nel 2014 e nel 2015? «Quelli furono dei tentativi di portare la cronaca nera nella programmazione estiva e misurare il pubblico di Canale 5 su un format ...

Segreti e delitti : anticipazioni inchieste di stasera 26 febbraio 2019 : Segreti e delitti: anticipazioni inchieste di stasera 26 febbraio 2019 Nuovo appuntamento con Gianluigi Nuzzi, conduttore di Segreti e delitti, il programma che andrà in onda questa sera su Canale 5. Durante la puntata di questo martedì, 26 febbraio, si analizzeranno recenti fatti di cronaca nera con l’aiuto di criminologi e psicologi. In primis, affronteremo il tragico omicidio di Marco Vannini. Il giovane bagnino venne ucciso ...

Segreti e Delitti : Stasera su Canale 5 tornano i grandi casi di cronaca nera : Nello speciale di questa sera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Cesara Buonamici, verranno toccati diversi casi di cronaca e approfonditi tre omicidi che hanno diviso l'opinione pubblica negli ultimi anni.

Programmi TV di stasera - martedì 26 febbraio 2019. Su Canale5 «Segreti e Delitti» con Nuzzi e Buonamici : Gianluigi Nuzzi Rai1, ore 20.35: Coppa Italia Lazio-Milan La due giorni di Coppa Italia targata Rai comincia con l’andata di Lazio-Milan, ovvero Piatek, in gol da cinque gare di fila, contro la difesa biancoceleste, in perenne emergenza: confermata, come già nei quarti, la formula con un telecronista e due inviati a bordocampo, all’Olimpico il commento sarà affidato a Luca De Capitani, con il contributo dal campo di Lucio Michieli e ...

'Segreti e Delitti' torna sui casi irrisolti di cronaca : Gianluigi Nuzzi e Cesara Buonamici indagano sui casi irrisolti più eclatanti della cronaca nera di ieri e di oggi. Martedì 26 febbraio torna in prima serata su Canale 5 " Segreti e Delitti ". Indizi, testimonianze esclusive e nuove piste che potrebbero far luce sui più grandi gialli.

Segreti e Delitti : anticipazioni e ospiti 26 febbraio 2019 : Segreti e Delitti torna stasera in tv martedì 26 febbraio 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco anticipazioni, ospiti e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Segreti e Delitti: anticipazioni e ospiti 26 febbraio 2019 Lo speciale indaga sui casi irrisolti più eclatanti della cronaca nera di ieri e di oggi. Alla conduzione troviamo Gianluigi Nuzzi con Cesara Buonamici e in studio sarà presente Alessandra ...

Segreti e Delitti - anticipazioni puntata 26 febbraio 2019 : Stasera in prima serata su Canale 5 torna Segreti e Delitti con uno speciale che indaga sui casi irrisolti più eclatanti della cronaca nera di ieri e di oggi. In conduzione Gianluigi Nuzzi con Cesara Buonamici. In studio Alessandra Viero.Indizi, testimonianze esclusive e nuove piste che potrebbero far luce sui più grandi gialli italiani e internazionali. Le ricostruzioni dei fatti, attraverso immagini e documenti inediti, saranno ...

Segreti e Delitti - con Gianluigi Nuzzi ci saranno Cesara Buonamici ed Alessandra Viero : UPDATE 25/02 Canale 5 ha annunciato nuovi dettagli sulla puntata speciale di Segreti e Delitti. Innanzitutto, accanto a Gianluigi Nuzzi ci sarà Cesara Buonamici, ma in studio è prevista anche la presenza di Alessandra Viero. Il programma, poi affronterà differenti casi di cronaca nera.Tra questi, l'omicidio di Marco Vannini, ucciso dal padre della fidanzata Martina, Antonio Ciontoli, condannato in Appello a 5 anni per omicidio colposo. Ci si ...

Segreti e Delitti : 26 febbraio - anticipazioni dello speciale su Canale 5 : [CS] Martedì 26 febbraio , in prima serata su Canale 5, torna Segreti e Delitti con uno speciale che indaga sui casi irrisolti più eclatanti della cronaca nera di ieri e di oggi. In conduzione Gianluigi Nuzzi con Cesara Buonamici. In studio Alessandra Viero. Indizi, testimonianze esclusive e nuove piste che potrebbero far luce sui più grandi ...

Segreti e Delitti - la cronaca torna in prima serata con uno speciale su Canale 5 : Canale 5 tenta la carta della produzione originale per rialzare gli ascolti della prima serata, che hanno di recente dato qualche segnale di ripresa grazie a Non Mentire la domenica sera. La rete diretta da Giancarlo Scheri ha infatti deciso di riproporre, seppur per una puntata (per ora), Segreti e Delitti, il programma dedicato ai casi di cronaca già andato in onda, in estate, per due stagioni. L'appuntamento è per martedì 26 febbraio ...

Segreti e Delitti : Gianluigi Nuzzi torna nel prime time di Canale5 : Gianluigi Nuzzi Fermi tutti! Canale5 riesuma Segreti e Delitti, lo spin off di Quarto Grado condotto dallo stesso Gianluigi Nuzzi. Il programma di cronaca, in onda per due edizioni nell’estate del 2014 e del 2015, martedì 26 febbraio tornerà in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione con uno speciale. L’obiettivo della mossa sembra chiaro: arginare l’emorragia di ascolti portando su Canale5 l’approfondimento noir ...