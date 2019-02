Il green? Non è più un blasone E' una scelta necessaria

Latte - greenpeace : “Qualcosa non funziona nella gestione delle filiere” : «Le proteste dei pastori sardi sono il sintomo evidente del fatto che qualcosa non funziona nella gestione delle filiere e nel meccanismo dei fondi della PAC», dichiara Federica Ferrario, responsabile campagna Agricoltura sostenibile di Greenpeace Italia, commentando la crescente ondata di manifestazioni contro il basso prezzo del Latte. «Troppo spesso assistiamo a filiere non eque, che non sono in grado di garantire ai produttori non solo una ...

NBA – Niente All-Star Game? Draymond green Non fa danni : “me lo aspettavo - andrò in vacanza” : Draymond Green accetta con serenità la mancata convocazione per l’All-Star Game: la stella degli Warriors andrà in vacanza con la famiglia e si godrà un po’ di riposo Kevi Durant c’è. Steph Curry pure. Klay Thompson idem. Ne manca uno! Per la prima volta dopo 3 anni, i Golden State Warriors si presentano senza il quarto membro all’All-Star Game. Ad essere escluso è Draymond Green che si è visto superare nelle votazioni da Nikola Jokic e ...

NBA – Draymond green durissimo sul caso Harrison Barnes : “certe franchigie non dimostrano lealtà verso di noi” : Draymond Green ha commentato duramente la cassione di Harrison Barnes, scambiato mentre era ancora in campo con i Mavericks: la stella degli Warriors ha sottolineato la mancanza di riconoscenza da parte delle franchgie Quanto successo durante la sfida tra Dallas Mavericks e Charlotte Hornets della notte, ha avuto del clamoroso. Mentre era presente in campo, con 10 punti già fatti registrare, Harrison Barnes ha scoperto di essere stato ...

Basket - Champions League 2019 - 14a giornata : Avellino cade all’overtime in casa del Ventspils nonostante 39 di Caleb green ed è eliminata : La Sidigas Avellino saluta la Basketball Champions League 2018-2019 con la sconfitta in Lettonia contro il già eliminato Ventspils, che vende cara la pelle e vince per 106-102 dopo un tempo supplementare. A provocare la fine della corsa degli irpini sono i contemporanei successi del Nizhny Novgorod a Ludwigsburg (59-85) e di Le Mans all’overtime sull’Anwil Wloclawek (88-79), che li relegano al quinto posto del girone per classifica ...

Pensieri sparsi di Billie Joe 25 anni dopo Dookie dei green Day : “Non dormivo e avevo attacchi di panico” : L'1 febbraio 1994 Dookie dei Green Day segnava l'approccio della band a una major discografica. Il disco, ancora oggi, è l'album più venduto della punk band californiana, con 20 milioni di copie distribuite in tutto il mondo grazie alla potenza dei singoli Basket Case, When I Come Around, Longview, Welcome To Paradise e She. Per l'importante anniversario - 25 anni dalla pubblicazione - la band è impegnata da circa un anno con le prove di tutta ...

Crollo diga in Brasile - greenpeace : “Il governo e le società minerarie non hanno imparato dagli errori” : Il presidente Jair Bolsonaro ha reso noto che oggi si recherà sul in sito minerario nello stato di Minas Gerais, in Brasile, investito ieri da un’ondata di fango a causa del Crollo di una diga: “La nostra principale preoccupazione al momento è di assistere le potenziali vittime di questa grave tragedia“, ha scritto su twitter. Il giornale Folha de S.Paulo ha denunciato che il rischio di Crollo era stato menzionato in una ...

Ilva e 'trivelle' - le battaglie green per cui il M5s non può esultare : Roma. Dopo avere coltivato per anni la battaglia ambientalista per la chiusura dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto e per l'abiura delle estrazioni di idrocarburi in Italia allo scopo di ...

Il Pianeta non si svende! I saldi eco sostenibili secondo Road to green 2020 : Al via i saldi! Mano a portafogli e carte di credito, migliaia di persone in questi giorni andranno a caccia di offerte negli oltre 280 mila negozi aderenti. secondo le stime di Confesercenti, circa un italiano su due si dedicherà allo shopping nei prossimi giorni, con un budget di circa 122 euro a persona, 280 euro a famiglia. Al primo posto tra gli acquisti in questo periodo di sconti, si piazzano i capi di abbigliamento, seguiti da calzature ...