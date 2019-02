Anticiclone in rinforzo sull' Italia | temperature in rialzo e anticipo di Primavera al

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 26 febbraio 2019) Roma - Dopo il passaggio dell'impulso freddo della giornata di lunedì, il resto della settimana si preannuncia dominato quasi interamente dall'alta pressione. Un robusto campo anticiclonico sta infatti dominando in lungo e in largo'Europa occidentale, favorendo una mitezza eccezionale per il periodo tra Francia e Regno Unito, e tra martedì e giovedì abbraccerà tutto lo Stivale. Pochi dunque i disturbi previsti con al più qualche velatura di passaggio; farà eccezione solo un po' di variabilità tra bassa Calabria tirrenica e Nord Sicilia, in particolare'area dello Stretto, e un aumento delle nubi marittime giovedì tra Liguria e Tirreniche. CLIMA TIPICO DI APRILE - L'alta pressione è associata ad aria decisamente mite in quota conche si porteranno decisamente sopra media in montagna, specie ...

