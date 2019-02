Cornetti con frolla allo yogurt

cosacucino.myblog

(Di lunedì 25 febbraio 2019)conIngredienti250 gr. di farina 125 gr. di burro fuso e freddo (io in realtà ne ho messo solo 90 gr.) 125 gr. dibianco (io ho usato 150 gr. dialla vaniglia) 1/2 bustina di lievito 1 pizzico di saleconPreparazione Ho messo tutti gli ingredienti nel mixer con le lame ed ho azionato fino a che il composto non si appttola. Poi l’ho steso sulla spianatoia infarinata cercando di dare la forma di un cerchio di spessore piuttosto sottile. L’ho poi diviso con la rotella in otto spicchi che ho farcito con marmellata di mirtilli. Ho richiuso poi dando la forma di cornetto e messo in forno a 180° fino a doratura.