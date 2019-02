Pd | Zingaretti | Punto a elettori M5s delusi

blogo

: Se Zingaretti farà rientrare Emiliano, farà uscire me. Punto. Sufficientemente chiaro? - CarloCalenda : Se Zingaretti farà rientrare Emiliano, farà uscire me. Punto. Sufficientemente chiaro? - diMartedi : #Zingaretti su #Pd: 'Ricostruirò un partito che farà della capacità di accogliere un punto fondamentale. Se Renzi c… - FBergamini3 : RT @CarloCalenda: Se Zingaretti farà rientrare Emiliano, farà uscire me. Punto. Sufficientemente chiaro? -

(Di domenica 24 febbraio 2019)Nicolamira ai voti deglipentiti del Movimento 5 Stelle. E lo dice chiaro e tondo. A una settimana dall’appuntamento con le primarie dem, il governatore del Lazio e candidato alla Segreteria Pd affila le armi e dopo aver attaccato il principale competitor Maurizio Martina, quale esponente della vecchia classe dirigente Pd, a Repubblica spiega: "ai voti deidel M5S, nuove alleanze con forze civiche e politiche e basta con nostalgie".non manca di rimarcare che Martina è stato un fedelissimo dell’ex segretario-premier Matteo Renzi, quindi incarna, a suo dire, una stagione di errori, arroganza e divisioni che hanno ridotto il partito al minimo storico per quanto riguarda i consensi. In realtà- che si presenta come l’uomo davvero nuovo, l’unico in grado di rilanciare il Pd perché non legato alla vecchia segreteria - ha ...