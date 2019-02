Conte fiducioso esclude manovra-bis e patrimoniale. 'Governo stabile' : Per il premier il suo esecutivo terrà anche dopo le elezioni europee, smentendo le prospettive negative di Fitch legate all'instabilità politica. Sulla stessa linea Di Maio che. Attesa domani per la reazione dei mercati

Conte : "La patrimoniale è assolutamente esclusa". E su Regeni : "Ferita aperta" : Il Premier Giuseppe Conte oggi ha partecipato al vertice Ue-Lega Araba in Egitto, a Sharm el-Sheikh, e, a margine del summit, ha parlato con i giornalisti che gli chiedevano notizie su una possibile patrimoniale, ma il Presidente del Consiglio ha smentito categoricamente:"La patrimoniale è assolutamente esclusa"Altro tema caldo, visto soprattutto il luogo in cui si è svolto il vertice, è il caso di Giulio Regeni e su questo punto il Premier ...

Conte rassicura : 'Nessuna manovra correttiva nè patrimoniale'. Ma il governo cerca i soldi... : Non ci sarà una manovra bis conferma anche il vicepremier Di Maio. Ma l'esecutivo deve reperire entro l'anno almeno 23 miliardi per scongiurare l'aumento dell'Iva nel 2020

Giuseppe Conte : “Il governo andrà avanti anche dopo le Europee - non ci sarà manovra correttiva. E nemmeno una patrimoniale” : Niente elezioni anticipate all’orizzonte e nessuna patrimoniale. E ancora, lo stato dell’economia e le valutazioni delle agenzie di rating. Ostenta sicurezza il premier Giuseppe Conte, che in un colloquio con Massimo Franco per Il Corriere della Sera ribadisce l’intenzione di restare a Palazzo Chigi per “l’intera legislatura”. Non preoccupano le imminenti scadenze elettorali, Europee in primis, così come la ...

Giuseppe Conte assicura : “Governo terrà anche dopo le europee e non ci sarà una patrimoniale” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prova a rassicurare sia sulla tenuta del governo, garantendo che non cambierà nulla neanche dopo le elezioni europee, qualsiasi cosa accada alle urne, ma anche che non ci sarà una manovra correttiva: "È da escludersi l'imposizione di una patrimoniale".Continua a leggere

Conte : «Il mio governo non cadrà» Ma spunta l’ipotesi di una patrimoniale : Il premier: «Se Lega e M5S avessero un consenso diverso dalle Politiche il governo non ne risulterebbe condizionato. La manovra? Escludo un intervento correttivo»