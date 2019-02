OPPO vuole essere pioniera del 5G e svela uno zoom 10x lossless stabilizzato

La baraccopoli di San Ferdiando brucia - un migrante muore e Salvini la vuole sgombrare. L'USB si OPPOne : Sarà un nuovo problema per la propaganda del cambiamento? Autore Giuseppe Ballerini Categoria Cronaca

NBA – Wizards - John Wall svela : “infortunio? Ho giocato trOPPO sopra il dolore - Dio vuole che adesso mi fermi” : John Wall ha parlato per la prima volta dell’infortunio al tendine d’Achille che lo terrà fuori 12 mesi: il playmaker degli Wizards ha spiegato di aver giocato troppo sopra il dolore e di averne pagato le conseguenze Nei giorni scorsi la notizia dell’infortunio di John Wall ha scioccato i tifosi degli Wizards. Fuori da diverso tempo per un problema al tallone, Wall è venuto a conoscenza della completa rottura del tendine ...

Venezuela - Maduro : "Pronto a negoziare con l'OPPOsizione - Trump mi vuole uccidere" : Il presidente,in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria", si dice favorevole a elezioni legislative anticipate per porre fine alla crisi politica

"Così l'OPPOsizione progressista si vuole sbarazzare del Papa" : 'Le ampie manovre che sarebbero in atto contro papa Francesco - afferma De Mattei - provengono soprattutto dal mondo progressista, ed in particolare da un'ampia parte di coloro che hanno sostenuto il ...

OPPO vuole coprire il foro nel display con l’icona della fotocamera : OPPO ha brevettato una propria interpretazione del display con il foro che prevede l'integrazione della fotocamera all'interno dell'icona dell'app. L'articolo OPPO vuole coprire il foro nel display con l’icona della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Sky : «Nessuna offerta del Psg per Allan - il Napoli vuole trOPPO» : «La richiesta del Napoli è troppo alta» Alla fine aveva ragione Carlo Ancelotti. Almeno stando a sentire il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport. Il Psg non avrebbe inoltrato alcuna offerta ufficiale per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan. Secondo Marchetti «il giocatore piace al club francese ma non alla cifra richiesta del Napoli». Il Psg la pensa come Cassano. Il club azzurro non accetterebbe alcuna trattativa per un importo ...

Il principe di Hannover vuole vendere il castello per un euro - ma il padre si OPPOne : Ventisette milioni di euro per riparare un castello: troppi, a parer del giovane principe Ernst August von Hannover, da valerne la causa. Il reale ha deciso di eliminare il problema, lasciando che fosse qualcun altro a interessarsene, vendendo il neogotico Schloss Marienburg per la cifra simbolica di un euro. Una scelta sensata, vista l'impossibilità dell'antica dinastia dei Guelfi di sostenerne quei costi, ma che non ha trovato il ...

Così Milano vuole liberarsi dalle auto che inquinano trOPPO : Incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti anche ai privati: si allarga la platea di chi può accedere agli aiuti in vista dell'applicazione del provvedimento Area B a partire dal ...

Così Milano vuole liberarsi dalle auto che inquinano trOPPO : Incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti anche ai privati: si allarga la platea di chi può accedere agli aiuti in vista dell'applicazione del provvedimento Area B a partire dal prossimo 25 febbraio e a favore di una città meno inquinata. Lo ha deciso la Giunta comunale di Milano, che in questi giorni ha definito nuovi contributi per sostituire auto diesel euro 0, 1, 2, 3 e 4; benzina euro 0 e 1; ...