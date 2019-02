Forte vento | piante cadute e comignoli pericolanti ad Arezzo Raffica di interventi

Il Forte vento alimenta un altro incendio : Un altro rogo in Valdarno, in pieno inverno. Scoppiato anche grazie alla stagione siccitosa e alimentato dal forte vento. Sul posto i vigili del fuoco del comando aretino e volontari in aiuto. Le ...

Maltempo : vento Forte e neve nel Sannio : Decine di interventi sono stati richiesti ai vigili del fuoco del comando provinciale e dei quattro distaccamenti a causa dei danni che sta provocando il vento forte in tutta la provincia di Benevento dove in alcuni comuni, specie quelli del Fortore, è ricomparsa la neve. Alcuni pali dell’energia elettrica e della telefonia sono caduti a causa del forte vento mentre in città un albero è caduto provocando danni ad una vettura. Banchi vuoti ...

Maltempo - Forte vento in Sicilia : vola il tetto del palazzo dello sport a Trapani - voli dirottati a Palermo : Il Maltempo che ha investito la Sicilia Occidentale, con raffiche di vento da nord-nord est che in alcune zone hanno superato i 55 nodi, sta causando numerosi anche nei collegamenti marittimi e aerei. Nel pomeriggio due voli della compagnia Ryanair in arrivo a Trapani, provenienti da Pisa e Bologna, sono stati dirottati nello scalo Falcone-Borsellino di Palermo dove attualmente il traffico prosegue regolarmente. Quindici uomini dei vigili del ...

Allerta Meteo Lazio : Forte vento ancora per 36 ore : Il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse, ad estensione dell’avviso di ieri, con indicazione che dalla tarda mattinata di domani e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere sul Lazio di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte. Il Centro funzionale regionale ha pertanto inoltrato “un bollettino con attenzione per vento su tutte le zone di ...

Maltempo. Vento Forte ancora per 24-36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, ad estensione e seguito dell’avviso di ieri, con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, domenica 24 febbraio, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte”. Così in una nota ...

Vento Forte a Guidonia - crolla albero e travolge auto : muore uomo di 45 anni : Vento forte a Guidonia, crolla albero e travolge auto: muore uomo di 45 anni La vittima è un 45enne che era a bordo della vettura travolta da un pino. L'arbusto si è spezzato per via dell'ondata di maltempo che sta provocando disagi al Centro e al Sud Italia - LIVEBLOG Parole chiave: ...

Maltempo - Forte vento a Sulmona : lunedì 25 Febbraio 2019 scuole chiuse : forte Maltempo in gran parte d’Italia, con il forte vento che sta causando danni e disagi ovunque. Molti gli alberi caduti e diversi feriti, ci sono stati anche dei morti. Per lunedì 25 Febbraio sono previste scuole chiuse a Sulmona, per la verifica dei danni subiti dal vento. “Saranno sospese le attività didattiche in tutte le scuole cittadine nella giornata di Lunedi 25 Febbraio, al fine di consentire la verifica delle condizioni ...

Parco Colosseo chiuso per Forte vento : ANSA, - ROMA, 23 FEB - "A causa del maltempo e delle forti raffiche di vento sulla città, è stata disposta la chiusura del Parco archeologico del Colosseo". Lo annuncia l'account ufficiale Twitter del ...

Forte vento su Palermo : : Il Forte vento che si è abbattuto da stamattina su Palermo ha divelto diversi alberi e fatto volare tabelloni e tettoie. Diverse chiamate ai pompieri

Maltempo - Forte vento a Pozzuoli : il sindaco chiude lo stadio ‘Conte’ : A causa delle condizioni meteo avverse e degli eventi climatici di eccezionale forza l’amministrazione comunale di Pozzuoli “ritiene necessario chiudere lo stadio Domenico Conte per motivi di sicurezza. Pertanto non sarà disputata la partita Puteolana 1902-Virtus Volla del campionato di Eccellenza girone A che si sarebbe dovuta tenere domani 24 alle ore 15”. L'articolo Maltempo, forte vento a Pozzuoli: il sindaco chiude lo ...

Forte vento - disastro a Roma : enorme pino abbattuto al Gianicolo vicino il Fontanone - città nel caos. Tre morti [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Tifosi spostati al Curi per Forte vento : ANSA, - PERUGIA, 23 FEB - Il forte vento sta creando disagi oggi anche allo stadio Curi, dove alle 15 si gioca la partita di serie B Perugia-Potenza e dove un migliaio di spettatori sono stati ...

Napoli : vento Forte e mare agitato - stop ai collegamenti con le isole. Danni e strade chiuse - rogo a Pozzuoli : Maltempo e fortissime raffiche di vento, albero si abbatte su auto in transito a San Sebastiano al Vesuvio: madre e figlio lievemente feriti. La vettura stava transitando lungo via Figliola in...

Roma : vento Forte - alberi e rami caduti : ANSA, - Roma, 23 FEB - alberi e rami caduti in strada o su auto stamattina a Roma. Sono circa 50 finora gli interventi effettuati dalla polizia locale in diverse zone della città per le 'criticità' ...