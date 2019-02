Formigoni in carcere | deve scontare una condanna a 5 anni e 10 mesi I difensori chiedono

Maugeri : condanna definitiva per Roberto Formigoni - si aprono le porte del carcere. Berlusconi : "Mi dispiace" : Per Roberto Formigoni si aprono le porte del carcere dopo la condanna definitiva in Cassazione a 5 anni e 10 mesi. L’ex governatore della Lombardia era accusato di corruzione nell’inchiesta sui presunti fondi neri della fondazione Maugeri. La Cassazione ha deciso oggi per la condanna definitiva dopo cinque ore di camera di consiglio. Già da venerdì potrebbero aprirsi le porte del carcere per Formigoni. ...

Formigoni nel carcere di Bollate : deve scontare una condanna di 5 anni Foto : Venerdì mattina è stata firmata la notifica dell’ordine di esecuzione della condanna per l’ex governatore lombardo la notifica della condanna a 5 anni e dieci mesi. Formigoni intanto si è presentato spontaneamente in carcere. La difesa tenta la carta degli arresti domiciliari

Caso Maugeri - Roberto Formigoni si costituisce al carcere di Bollate accompagnato dal suo legale : L’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, è entrato nel carcere di Bollate (Milano) per scontare la condanna a cinque anni e dieci mesi che gli è stata inflitta dalla Cassazione per la vicenda Maugeri. Formigoni è giunto al carcere di Bollate accompagnato in auto dal suo legale. L’ex presidente della Regione Lombardia, seduto sui sedili posteriori di una Bmw Gt colore grigio scuro metallizzato, vestito con un giubbotto scuro, ...

Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi. Già in carcere a Bollate : Le inchieste, avviate dalla procura di Milano e dalla polizia giudiziaria della Gdf dal 2012, riguardano la distrazione di fondi pubblici per finanziare le strutture ospedaliere del San Raffaele e della Maugeri, rispettivamente per 30 e per 70 milioni. Il primo caso però è prescritto. La condanna arriva quindi solo per la Maugeri di Pavia...

Formigoni è entrato in carcere a Bollate : La difesa del “Celeste” tenta la carta degli arresti domiciliari. E presenta istanza alla Procura di Milano: «La condanna è relativa a fatti che si sono verificati prima della “spazzacorrotti”»

Formigoni entra in carcere a Bollate e chiede i domiciliari : La difesa di Roberto Formigoni, condannato ieri in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per il caso Maugeri-San Raffaele, ha depositato una istanza per chiedere la detenzione domiciliare per l'ex...

