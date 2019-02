La vicenda per cui Formigoni andrà in carcere | passo dopo passo

Processo Maugeri - pg chiede conferma a 7 anni e mezzo per Formigoni : “Difficile ipotizzare vicenda di pari gravità” : È un “imponente baratto corruttivo” quello che caratterizza il Processo Maugeri-San Raffaele che ha come imputato principale l’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni. Per questo il pg della Cassazione Luigi Birritteri nella sua requisitoria in corso alla V sezione penale ha chiesto di confermare la condanna a 7 anni e sei mesi per corruzione nei confronti dell’ex governatore “tenuto conto del suo ruolo e con ...

Soldi per il rilancio del cratere sismico da spendere a Pesaro? Terzoni : 'vicenda triste e ingiustificabile' : ...'Terremoto Centro Italia' con cui si stigmatizza l'operato della giunta regionale sull'uso dei 248 milioni di euro comunitari che dovrebbero essere esclusivamente utilizzati per rilanciare l'economia ...

Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti : Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere contro il ministro Matteo Salvini, per la vicenda dei migranti a bordo della nave militare Diciotti. Salvini era stato accusato di sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale. Il caso

Lele Mora e la rapina per l'affare champagne : la vicenda non è chiara : Sarebbe stato rapinato di 40 mila euro in un campo rom, il tutto accaduto a Milano nella zona Chiesa Rossa. I riflettori della cronaca nera puntano nuovamente su Lele Mora, anche se stavolta nel ruolo di vittima. La vicenda però presenta punti poco chiari, a partire da numerose dichiarazioni controverse da parte dei protagonisti. C'è l'ombra di un raggiro del quale il noto ex agente dei VIP potrebbe essere stato oggetto, ma mancherebbero ...

Usa una crema per la disfunzione erettile al posto del collirio : la vicenda : Bizzara storia, per fortuna senza tragico epilogo, accaduta a una donna scozzese che è stata ricoverata d’urgenza dopo aver utilizzato una crema per la disfunzione erettile come collirio per occhi. La donna, lamentando problemi agli occhi, si era recata dal proprio medico che le aveva prescritto una cura con VitA-Pos, un lubrificante a base di paraffina liquida, comunemente impiegato contro le lesioni corneali e la sindrome dell’occhio ...

Supercoppa Juve-Milan - consigliera Fifa sulla vicenda donne allo stadio : “fatto un piccolo passo avanti” : “E’ chiaro che rispetto a uno standard diffuso siamo molto al di sotto, ma nel valore relativo della condizione femminile dell’Arabia Saudita, che le donne possano finalmente entrare e’ gia’ un grande passo avanti. E sono contenta che questa partita porti attenzione su questa situazione”. Sono le parole di Evelina Christillin, consigliera Fifa: “Penso che sia piu’ importante far notare come le ...

Supercoppa - Miccichè : Con vicenda Khashoggi non avrei scelto Gedda : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse