Franco Nero e un cast stellare | così rinasce lo spaghetti western

Brennero - Danilo Toninelli : la gestione tornerà pubblica. Franco Bechis : "Lo è già" : Ennesima gaffe del ministro Danilo Toninelli . "Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero ", sbotta il ministro: "È infatti già in corso un'ispezione per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire l

Riassunto Nero a metà quarta puntata : il bacio tra Malik e Alba - Caterina lascia Franco : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Nero a metà che vede tra i suoi protagonisti Claudio Amendola. In queste prime settimane di messa in onda, la serie ha registrato risultati d'ascolto decisamente molto positivi in prime time, riuscendo a conquistare l'attenzione di oltre cinque milioni e mezzo di spettatori, i quali garantiscono alla rete ammiraglia Rai la leadership indiscussa degli ascolti, battendo così anche il ...