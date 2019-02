Conte | “Non serve manovra correttiva | ci sono misure prudenziali Sì a rafforzare

Giuseppe Conte : “Non serve una manovra correttiva - ci sarà stagione di crescita ed equità sociale” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde al question time del Senato e assicura che non sarà necessaria una manovra correttiva, anche grazie ai due miliardi di euro accantonati con la legge di Bilancio e da utilizzare in caso di emergenza: "Il governo è fiducioso sulle stime di crescita, il secondo semestre sarà accompagnato da condizioni più favorevoli alla crescita".Continua a leggere

Bologna - Grillo Contestato dai No-Vax. Spunta il video della sua risposta : “Non ho tradito - non sono il capo politico” : Nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia di una contestazione da parte di un gruppo di ‘no-vax‘ all’indirizzo di Beppe Grillo durante il suo spettacolo a Bologna. Verso la fine dello show, un gruppo di attivisti ha esposto una serie di striscioni e contestato il comico per la sua adesione al Manifesto promosso dal virologo Roberto Burioni. Motivo di diversi attacchi al fondatore del M5s. Ad alzarsi in piedi è stata una ...

Diciotti - atti Conte - Di Maio e Toninelli a Catania. Lega : “Non temiamo voto online del M5s” : Sono arrivati alla Procura di Catania gli atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, alLegati alla memoria del ministro Matteo Salvini sotto esame della Giunta per le immunità del Senato sul caso Diciotti. Con la trasmissione degli atti a Catania si andrebbe verso l’apertura di un fascicolo.Continua a leggere

Amici 18 - Mowgly Contesta la Celentano. Lei : “Non ti voglio al Serale” : Mowgly non vuole essere valutato da Alessandra Celentano ad Amici. È caos Nuovo appuntamento con la puntata del sabato di Amici 18. Lo speciale sarà caratterizzato ancora una volta dalle sfide e dal tentativo degli allievi di conquistare la maglia verde che gli consentirà di accedere di diritto al Serale. Come di consueto i ragazzi hanno fatto il loro ingresso nello studio sulla canzone di Irama, ‘Non Mollo Mai’, ed è partita subito ...

Gilet gialli - Di Maio : “Non dialoghiamo con chi parla di lotta armata e guerra civile. Contento per ritorno ambasciatore” : “In questo evento non ci sono esponenti dei Gilet gialli. C’è stata un’interlocuzione con una realtà complessa, ma noi non abbiamo intenzione di dialogare con quell’anima che parla di lotta armata o la guerra civile. Chi presenterà quella lista dovrà essere una persona che crede nella democrazia per cambiare le cose”. Lo ah affermato il vicepremier Luigi Di Maio presentendo il manifesto del Movimento 5 stelle per ...

Zingaretti : “Non approvo la parola ‘burattino’ a Conte - ma condivido il pensiero - ormai non contiamo più nulla in EU” : Zingaretti commenta così la critica mirata a Giuseppe Conte in parlamento europeo: “Non approvo la parola ‘burattino’ ma condivido il pensiero” Se il premier Giuseppe Conte è stato aspramente criticato al Parlamento di Strasburgo è perchè l’Italia “dopo 8-9 mesi di questo governo, negli scenari internazionali non conta più niente. Questo è il dato politico … L'articolo Zingaretti: “Non approvo la ...

Gruppo no-vax Contesta Beppe Grillo. Il comico come “Pilato” : “Non sono più il capo politico” : contestazione di un Gruppo di 'no-vax' a Beppe Grillo durante il suo spettacolo a Bologna. Verso la fine dello show, un Gruppo di attivisti ha esposto una serie di striscioni e contestato il comico per la sua adesione al Manifesto promosso dal virologo Roberto Burioni. Ad alzarsi in piedi e' stata una quindicina di persone nella prima fila della balconata del teatro. Negli striscioni c'era scritto 'Liberta' di scelta' e 'I morti da vaccino ...

Inter – Da Conte ad Icardi - Marotta va dritto al punto : “non ho mai esonerato nessuno in carriera” : Marotta, a margine del premio Brera, affida ai giornalisti il suo pensiero sulle ultime prestazioni dell’Inter in Coppa Italia e in campionato Beppe Marotta, a seguito dell’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia e della sconfitta per mano del Bologna in Serie A, ha commentato il periodo difficile attraversato dalla squadra di cui è amministratore delegato. Dal ruolo di Spalletti messo in dubbio, fino ai contatti con ...

Tav - Conte : “Non è l’unico cantiere - tanti altri li abbiamo sbloccati - dal Tap al Terzo Valico” : “La Tav Torino-Lione? Il dibattito pubblico è incentrato su quest’opera, ma i cantieri non si sono interrotti. La Tav è un progetto complesso, ma non possiamo fermarci qui”. A rivendicarlo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea dell’Alleanza Cooperative italiane, nel giorno della visita del vicepremier Matteo Salvini a Chiomonte. Se il leader della Lega ha ribadito di essere ...

Italia in recessione - Conte : “Non c’è motivo di perdere la fiducia - sarà un anno positivo grazie a manovra espansiva” : Nonostante l’Italia sia tornata tecnicamente in recessione registrando il peggiore risultato da cinque anni a questa parte, il premier Giuseppe Conte continua a ostentare ottimismo: “Il dato sul Pil è frutto di una contrazione derivante da fattori estranei, tra questi c’è la guerra dei dazi tra Cina e Usa. Un dato che ci ha un po’ preoccupati nell’analisi, ma non c’è motivo per perdere la fiducia“, ha ...

Diciotti - Di Battista : “Non si processi Salvini da solo. Conte scriva a giudici e dica fu atto condiviso. M5s voterà sì” : “Considero che non sia giusto processare esclusivamente Salvini per il caso Diciotti”. Alessandro Di Battista, intervistato da Bruno Vespa nel salotto di “Porta a porta“, ha parlato della linea che i 5 stelle intendono adottare in Giunta per le immunità quando si dovrà decidere sull’autorizzazione a procedere contro Salvini. “Ritengo che il presidente Conte debba fare un atto formale, scrivere una ...

Diciotti - Di Battista : “Non è giusto processare Salvini da solo. Conte scriva al Tribunale e dica che fu atto condiviso” : “Considero che non sia giusto processare esclusivamente Salvini per questa questione”. Alessandro Di Battista, intervistato da Bruno Vespa nel salotto di “Porta a porta“, ha parlato del caso Diciotti e della linea che i 5 stelle intendono adottare nelle prossime ore. “Ritengo che il presidente Conte debba fare un atto formale, scrivere una documentazione nei confronti del Tribunale dei ministri e della giunta” ...

Conte su accordo Fincantieri-Stx irrita Parigi. Francia : “Non giochiamo a chi è più stupido” : Continuano le frizioni tra Francia e Italia. Questa volta le scintille sono provocate dalle parole del premier Conte a Davos: "È paradossale che proprio mentre si crea un campione europeo della cantieristica per competere più efficacemente sui mercati mondiali come il gruppo Fincantieri-Stx, da parte della Francia si coinvolga la Commissione europea in modo così ambiguo".Continua a leggere