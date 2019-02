Milano | 5 banche indagate per truffa da quasi 1 miliardo

Diamanti : grande truffa a Milano - col ruolo delle banche? - : Le fiamme gialle stanno eseguendo un sequestro preventivo per 700 milioni. Una settantina gli indagati. Per le indagini il prezzo delle pietre era gonfiato. Fra i truffati anche Vasco Rossi, l'...

Milano - truffa su vendita di diamanti : sequestro da 700 milioni di euro - indagate 5 banche. Tra i raggirati Vasco Rossi e altri vip : Nell’indagine sono coinvolte Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti, più le due società Idb e Dpi, per truffa aggravata e autoriciclaggio. La rockstar avrebbe investito 2 milioni e mezzo di euro. Tra i clienti anche Federica Panicucci, Simona Tagli e l’industriale Diana Bracco

Borsa - l'industria frena Milano. Giù le banche - su lo spread : S'inverte bruscamente la tendenza dei mercati europei: l'attesa di incentivi in arrivo dalle banche centrali cede il posto alle preoccupazioni per l'economia reale sempre più a rischio. In particolare i dati sull'Italia pubblicati stamattina confermano il deterioramento delle condizioni macro e confermano la previsione di una manovra di ...

Borsa Italiana - Milano accelera con le banche. Spread in calo : Gira in positivo la Borsa Italiana . Milano apre oggi in calo, -0,18%,, ma nel pomeriggio il Ftse Mib di Piazza Affari accelera a +2,18% , trainata dalle banche in forte rialzo. Pesa anche l'apertura ...

