Maltrattava bambini in asilo | arrestata

Siena : arrestata educatrice che Maltrattava i bambini in un asilo : Una donna di 52 anni che gestiva un asilo nido è stata arrestata con l'accusa di maltrattamento su dei bambini ; la struttura era una sorta di asilo in casa la cui regolarità deve essere ancora verificata dagli inquirenti. L' asilo era frequentato da bambini fra i 6 mesi e i 3 anni, tutti figli di famiglie agiate che potevano permettersi di pagare la retta mensile di circa 600 euro. Le mamme si erano accorte di un cambiamento nei loro figli che ...

Siena - Maltrattava e insultava i bambini nel suo asilo domiciliare : arrestata 52enne : Aveva organizzato nella sua casa un ‘nido domiciliare ‘ per bambini fra i 6 mesi e i 3 anni, in pieno centro storico a Siena . Ma dopo le denunce di due mamme e di una sua ex collaboratrice, è stata arrestata perché insultava , picchiava e maltrattava i piccoli. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno ricostruito numerosi episodi di maltrattamento messi in atto dalla proprietaria dell’ asilo domiciliare , una donna di 52 anni. ...

Torino - Maltrattavano e lasciavano al freddo i bambini : arrestate due maestre : Nuovo di caso di maltrattementi in un asilo nido di Torino, due maestre (madre e figlia) sono finite in manette dopo la denuncia di alcuni dipendenti. Alle donne viene contestato il reato di maltrattamento di minori. I fatti Erano troppi i bambini che frequentavano l’asilo nido, per questo, le due maestre, rispettivamente madre e figlia, li lasciavano al freddo e senza cibo: per farli ammalare. Questo è quanto contesta l’accusa alle due donne. ...