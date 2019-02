App per risparmiare | a portata di smartphone

UAE Tour 2019 - il percorso e le sette tAppe ai raggi X. Due impegnativi arrivi in salita dopo la cronometro a squadre inaugurale : Prenderà il via questo fine settimana l’UAE Tour 2019, prima corsa a tappe del calendario World Tour per la nuova stagione ciclistica. La prima edizione della corsa, nata dalla fusione di Abu Dhabi e Dubai Tour, si aprirà domenica 24 febbrio e si chiuderà sabato 2 marzo per un totale di sette frazioni per le strade degli Emirati Arabi Uniti. Tra i protagonisti più attesi spiccano nomi come Alejandro Valverde (Movistar), Vincenzo Nibali ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Appoggeremo Icardi - speriamo torni presto' : E l'argentino è soddisfatto del suo rendimento: "Sono molto felice per quello che sto facendo, voglio continuare così " ha dichiarato l'argentino a Sky Sport " Sette gol in stagione? Non ho pensato a ...

Salvini incassa l'immunità - ma non programma strAppi... sperando che Di Maio regga l'urto (di A. Mauro) : "Siamo una squadra. Al governo c'è una squadra, non ci sono dei singoli. Ringrazio per la fiducia alla squadra". Matteo Salvini tira un respiro di sollievo dopo il no della giunta delle elezioni e delle immunità del Senato alla richiesta del tribunale dei ministri di processarlo per il caso Diciotti. Un 'no' annunciato ieri dalla votazione della base M5s su Rousseau: assoluzione per il vicepremier leghista col 59 per cento dei ...

Le primarie non Appassionano più ma il Pd recupera consensi : Roma. Le primarie del Pd, dice un sondaggio Swg nelle mani dei dirigenti dei Democratici, non appassionano granché il pubblico, ma il partito di largo del Nazareno recupera consenso. Soprattutto, e questa è la cosa interessante, “si riducono alcuni flussi in uscita – verso la Lega – e diviene positi

Biglietti in prevendita per i concerti di Shade dopo Sanremo 2019 in Senza farlo Apposta : Sono ufficiali i concerti di Shade dopo il Festival di Sanremo 2019, al quale ha partecipato con il brano Senza farlo apposta in duetto con Federica Carta. Gli spettacoli sono quelli del debutto live e prevedono due date, una il 12 maggio all'Alcatraz di Milano e una il 18 all'Orion di Roma. I concerti saranno quindi l'occasione per portare dal vivo la musica del suo ultimo album, Truman, che ha rilasciato nel mese di novembre. I ...

Tour of Oman – Colbrelli euforico dopo la vittoria della 4ª tAppa - un ringraziamento a Van Avermaet : “un vero gentiluomo perchè…” : Tutta la gioia di Sonny Colbrelli dopo la vittoria nella quarta tappa del Tour of Oman: le parole del corridore della Bahrain Merida Giornata da incorniciare per Sonny Colbrelli: il ciclista italiano della Bahrain Merida si è aggiudicato la tappa odierna del Tour of Oman. Un primo successo entusiasmante per Colbrelli: “sono molto felice. Cercavo la vittoria ed è arrivata! Il mio ringraziamento va a tutti i miei compagni di squadra ...

Si pensa che diverse persone siano rimaste intrAppolate sotto una valanga su una pista da sci in Svizzera : Si pensa che diverse persone siano rimaste intrappolate sotto una valanga su una pista da sci a Crans-Montana, in Svizzera. La notizia è stata diffusa da AFP che ha citato fonti della polizia del Canton Vallese, dove è avvenuto l’incidente. I soccorsi

"Una Vita da Social" - quattro tAppe sarde per il camper della Polizia Postale : Come anche testimoniano i casi di cronaca con esiti letali, a cimentarsi con queste pratiche sono prevalentemente i maschi. Altri pericoli specie per i più piccoli derivano dall'uso di videogiochi. ...

OMICIDIO DEL RAppER XXXTENTACION : Video mentre lo uccidono : Diffuso il Video dell'OMICIDIO del RAPPER XXX Tentacion, freddato a colpi di pistola in Florida lo scorso 18 giugno, ad appena vent'anni, da due rapinatori

TRONSMART tAppetino RGB : fedele compagno per il GAMING su PC : Il tappetino da GAMING TRONSMART RGB è un accessorio fondamentale per ogni gamer che si rispetto. Nonostante sia un prodotto da GAMING economico, il tappetino TRONSMART RGB ha un ottimo rapporto qualità prezzo, ed i leggi di più...

Inattesa novità per Fortnite Stagione 8 : la zona Sharky Shrubs potrebbe ampliare la mAppa : La Battle Royale di Epic Games è sempre più vicina alla sua evoluzione. Fortnite Stagione 8 sarà il prossimo passo verso il tradizionale rinnovo programmato dal team di sviluppo americano. Rinnovo che avverrà dal 26 febbraio, subito dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 8.0.0. E se è vero che leak e ipotesi sulla prossima Stagione non mancano di certo, allo stesso modo anche oggi possiamo fantasticare su alcune delle novità in arrivo. Dopo ...

TRONSMART tAppetino RGB : fedele compagno per il GAMING su PC : Il tappetino da GAMING TRONSMART RGB è un accessorio fondamentale per ogni gamer che si rispetto. Nonostante sia un prodotto da GAMING economico, il tappetino TRONSMART RGB ha un ottimo rapporto qualità prezzo, ed i leggi di più...

50 Cent - comandante indagato per aver ordinato di sparargli - il rApper : 'Sporco sbirro' : Negli ultimi giorni il nome di 50 Cent é tornato prepotentemente ad animare le cronache americane, alimentando il mai sopito dibattito pubblico, che oltreoceano coinvolge da sempre la comunità afro americana e le forze dell'ordine, inCentrato sulle tematiche del razzismo e degli abusi di potere. Da qualche giorno infatti, il rapper originario di New York si sta scagliando pubblicamente contro Emanuel Gonzalez, comandante e vice ispettore del ...

Huawei ruba i segreti Apple corrompendo i dipendenti di Cupertino? L’ultima inchiesta : Tra Huawei alias Cina e Apple alias Stati Uniti d'America non corre certo buon sangue: le recenti accuse di Trump al brand asiatico di spionaggio per le reti di connessione e pure per i dispositivi hardware ha accesso un clima di incredibile sospetto tra i due interlocutori. Figlia di questa situazione molto complessa è pure l'ultima inchiesta del sito The Information a cui da credito anche l'autorevole fonte Redmondpie: proprio Huawei ...