Salvini alle prese con la formazione del ' gruppone' sovranista in Ue | probabile

Diciotti - voto m5s su Salvini slitta ancora : si chiude alle 21 - 30 : È giusto anche capire il mondo dei 5 Stelle che cosa ne pensa', ha detto il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, Lega, a margine di un evento in Regione a Genova. 'Questa consultazione per ...

Salvini a Papa Francesco sul selfie : 'Lui pensi alle anime - io agli italiani poveri' : Il selfie di Papa Francesco con la spilla "Apriamo i porti" ha scatenato le reazioni del web e della politica. La sua presa di posizione pro migranti era nota da tempo per merito delle sue omelie domenicali dalla finestra di San Pietro. A destare sorpresa e reazioni variegate è stato, però, il fatto che Papa Francesco abbia accettato di farsi fotografare con un oggetto "politicizzato" e "popolare" come quella spilla pro migranti. Papa Francesco ...

Diciotti - Gentiloni : su Salvini balletto indegno - M5s imploderà : Roma, 18 feb., askanews, - 'Vedo che i 5stelle sono destinati a implodere. Non so quando succederà ma succederà. Per questo il centrosinistra sebbene ammaccato deve cogliere questa opportunità e può ...

Diciotti - lunedì il M5S decide su Salvini via Rousseau : si vota dalle ore 10 alle 19 : «Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari Paesi europei è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? - Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere - No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere». È questa la formulazione del quesito scelta dal blog delle Stelle per chiedere agli iscritti ...

Salvini sul Papa : "Lui pensa alle anime - io agli italiani poveri" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini , ospite alla trasmissione 'Non è l'Arena' su La7 in collegamento da Castelsardo, in Sardegna, parla di nuovo di migranti e torna sulla polemica riguardo Papa ...

Roberto Saviano premiato a Berlino - 'lo dedico alle Ong'. Un'ossessione chiamata Matteo Salvini : La butta in politica, Roberto Saviano . L'autore di Gomorra ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura della 69ma edizione del Festival di Berlino con La Paranza dei bambini , il film di Claudio Giovannesi ...

