Diciotti | i 5 Stelle votano su Salvini

Diciotti - Rousseau è già in tilt La farsa del voto dei 5 Stelle : Il voto su Diciotti e Salvini manda già in tilt tutto il Movimento Cinque Stelle. Le operazioni di voto sono già slittate di un'ora. Sulla piattaforma Rousseau era previsto un voto dalle 10:00 di ...

Caso Diciotti - il voto online dei 5 stelle oggi su Salvini : diretta | Sky Tg24 | : Gli iscritti al Movimento possono votare fino alle 20 sulla piattaforma Rousseau. Dopo le polemiche cambia il quesito. Il ministro dell'Interno: "Italiani sanno che ho agito per il loro bene". La ...

Caso Diciotti - oggi il popolo dei 5 Stelle decide sull’immunità di Salvini : oggi, dalle 10 alle 19, il popolo del Movimento 5 Stelle è chiamato virtualmente a decidere le sorti giudiziarie del Ministro dell’Interno. Dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Catania in merito al Caso della nave Diciotti e l’aggiunta successiva di Di Maio, Conte e Toninelli, gli iscritti del Movimento dovranno decidere se concedere o meno l’immunità a Matteo Salvini. Il voto avverrà online, direttamente ...

Diciotti - slitta di un'ora il voto dei 5 stelle su Salvini : La piattaforma grillina Rousseau in tilt. Troppe le persone connesse sul sistema dove oggi gli iscritti del Movimento 5 stelle sono chiamati a esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei...

Diciotti - slitta di un'ora il voto dei 5 stelle su Salvini : Oggi sulla piattaforma online Rousseau gli iscritti al Movimento 5 stelle votano sull'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel caso Diciotti. Cambiato l'orario di ...

Diciotti - voto online del M5s su Salvini che rassicura : “Governo non cadrà”. Berlusconi : “Ricatto. 5 Stelle prendono in giro la base” : È il giorno del voto online per il Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti, e dalle 10 alle 19 la base voterà sulla piattaforma Rousseau per decidere se mandare (votando No) o meno (votando Sì) Salvini a processo. Se i tre sindaci M5s finiti sotto inchiesta Appendino, Nogarin e Raggi spiegano al Fatto che “il governo va processato”, il ministro dell’Interno in tre colloqui con Repubblica, Stampa e Messaggero dice: “Per me il ...

Salvini - oggi voto online dei 5 stelle sul caso Diciotti. LIVE - : Gli iscritti al Movimento possono votare dalle 10 alle 19 sulla piattaforma Russeau. Il ministro dell'Interno: "Spero che non finisca come Sanremo". La senatrice Nugnes: "Voterò per il processo". ...

Caso Diciotti - invece di Salvini soffrono i 5 Stelle : Matteo Salvini brinda sul molo di Palau. Il voto sulla Diciotti? Processo o non processo? "Comunque vada sarà un successo". Il vicepremier leghista inizia il suo tour elettorale nel nord della Sardegna con una birra in mano e tra i selfie dei suoi sostenitori. Sembra non curarsi del voto che lunedì gli attivisti del Movimento 5 Stelle esprimeranno sulla piattaforma Rousseau per decidere se dire sì o no all'autorizzazione a ...

Caso Diciotti - Salvini 'I 5Stelle Facciano quel che vogliono. Io dormo tranquillissimo - il governo non è a rischio' : Politica Consultazione sul processo a Salvini, sul blog M5S critiche dei militanti: "Quesito stravolto per condizionare il voto" 'Che il Movimento 5 Stelle faccia quello che vuole. Votano no, votano ...

Caso Diciotti - l'«asticella» dei 5 Stelle per il voto sul processo a Salvini : «Ci vorrebbe il 70% di no» : «Martedì saprete la nostra posizione». Il voto sulla piattaforma Rousseau è fissato per domani, a lui è stato anche chiesto di preparare un video per spiegare i termini della questione Salvini-...

Caso Diciotti - lunedì il voto online dei 5Stelle sul processo a Salvini : Domenica l'annuncio sul blog delle Stelle. lunedì il voto sulla piattaforma Rousseau. Come anticipato oggi da Repubblica , il Movimento 5 Stelle proverà a uscire dall'impasse della decisione sul ...

Diciotti - Gasparri propone il no al processo a Salvini. Tensioni tra i 5 stelle : Il Tribunale dei ministri di Catania, che ha chiesto l'autorizzazione a procedere a carico di Matteo Salvini per il caso dei migranti trattenuti per cinque giorni ad agosto a bordo della nave della Guardia costiera Diciotti, dovrà valutare anche la documentazione allegata alla memoria che lo stesso ministro dell'Interno ha depositato presso la Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato. E' questa la decisione che i membri della ...

[Il caso] Nell'incendio di governo - Lega e 5 Stelle cercano di prendere tempo almeno sul caso Diciotti. L'assist del rinvio delle carte a ... : Nella lunga notte in cui è sprofondato il governo giallo verde dopo la disfatta d'Abruzzo, un imprevedibile assist potrebbe arrivare proprio dal caso Diciotti. Il voto della Giunta per le ...

Caso Diciotti - Salvini ai 5 stelle : “Il sì a procedere sarebbe un precedente grave” : “Fico dice che si farebbe processare? Scelgano, in scienza e coscienza, io sono tranquillo. Ritengo di non aver commesso reati e quello che ho fatto era anche nel programma di Governo”. Entro fine marzo il Senato dovrà decidere se dare o meno l’autorizzazione al tribunale dei ministri a procedere contro di lui per la gestione dei migranti a bordo della nave Diciotti e Matteo Salvini ostenta sicurezza: “Deciderà il Senato, non ...