L' attore Jussie Smollett avrebbe organizzato l' attacco omofobo di cui è stato vittima

ilsecoloxix

: RT @RollingStoneita: Secondo le prove raccolte dalla polizia, l'attacco omofobo e razzista a #JussieSmollett sarebbe stato organizzato dall… - il_letterino : RT @RollingStoneita: Secondo le prove raccolte dalla polizia, l'attacco omofobo e razzista a #JussieSmollett sarebbe stato organizzato dall… - AreaInediti : Jussie Smollett: l’aggressione omofoba all’attore di ‘Empire’ sarebbe una messinscena - RollingStoneita : Secondo le prove raccolte dalla polizia, l'attacco omofobo e razzista a #JussieSmollett sarebbe stato organizzato d… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) ... attivista per i diritti Lgbt e volto di Jamal Lyon in 'Empire' , la serie tv trasmessa dalla Fox , in Italia su Sky, ambientata nel mondo dell'hip-hop e delle case discografiche, in cui ha fatto ...