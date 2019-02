Roma | comune metterà turisti violenti in una lista nera

Rosati : rapporto Comune Roma e Ama è diventato insostenibile : Roma – “La paradossale situazione che si trascina da quasi un anno nei rapporti tra Comune di Roma e Ama non e’ piu’ accettabile, ne’ sostenibile”. Cosi’ Elio Rosati, segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio, in merito alla vicenda surreale del conflitto che ha portato alle dimissioni dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Roma Pinuccia Montanari a seguito della bocciatura del ...

"Sembrava fosse nichel pregiato e invece era..." - il Comune di Roma vittima di una truffa da 55 milioni di euro : Il Comune di Roma ha messo a bilancio il valore presunto del "tesoretto" che in realtà non varrebbe più di 40mila euro

Ambulanti : indagati dirigenti Comune Roma : ANSA, - Roma, 13 FEB - Nell'inchiesta sui permessi per le postazioni dei venditori Ambulanti, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e affidato al pm Antonio Clemente, sono indagati tra gli ...

Virginia Raggi ha confermato l’appoggio del Comune alla costruzione del nuovo stadio della Roma : Stamattina la sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato un report del Politecnico di Torino sulla fattibilità del nuovo stadio della Roma, di cui si parla ormai da cinque anni. Il parere del Politecnico – che è risultato positivo – era

Roma - auto con contrassegno del Comune ferma per oltre un’ora sulla preferenziale : è di Maurizio Politi - consigliere della Lega : La macchina del consigliere comunale della Lega parcheggiata per almeno un’ora sulla nuovissima corsia preferenziale di via del Tritone, nel cuore di Roma. Proprio di fronte all’ingresso della sede dei gruppi e delle commissioni capitoline. Un debutto non proprio edificante per il partito di Matteo Salvini in Campidoglio. A essere colto in fallo, infatti, è stato Maurizio Politi, giovane consigliere capitolino recentemente fuoriuscito da ...

Roma : Astorre (Pd) - gravissimo stop Comune a fondi per disabili gravi : “E’ gravissimo che le famiglie con disabili gravissimi restino senza fondi per l’incapacità di programmazione amministrativa della giunta Raggi”. E’ quanto afferma in una nota il segretario Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito allo stop del Campidoglio all’erogazione dell’assegno di cura dopo un anno di sperimentazione terminato ieri. “Non si può accettare che a pagare per questi ritardi ...

Musei Roma : prima domenica febbraio ingresso gratuito - ecco i Musei in Comune : ... raccontato attraverso i suoi ritratti più belli, i cimeli e le tracce dei suoi film e dei suoi spettacoli, le immagini e i racconti, gli scritti, le testimonianze, le recensioni. www.arapacis.it ...

Volley - la minaccia di Gino Sirci : “Se il Comune non ci risponde sul PalaBarton Perugia andrà a Roma o a Firenze” : Forse la netta vittoria di Perugia sul Tours in Champions League è l’unica vera buona notizia della serata per gli umbri. Torna infatti a tuonare la voce del presidente Gino Sirci, che minaccia di trasferire la squadra a Roma oppure a Firenze in un prossimo futuro, evidentemente quello dei playoff. In particolare, il suo j’accuse riguarda l’ampliamento del PalaBarton, che in estate era stato promesso dal Comune e poi non si è ...

Roma - i Casamonica vogliono la casa popolare : domande presentate al Comune : Hanno fatto richiesta. Come normali cittadini. Si sono messi in graduatoria, e ora attendono. E sperano nel sogno di una casa popolare, con affitti bassi e la tutela del Comune. La richiesta...

Multe cancellate a Roma - anche Lotito tra i 197 indagati. "Così truffavano il Comune" : Scoppia il caso delle Multe cancellate a Roma . La Procura della Capitale ha aperto un'inchiesta che vede coinvolte 197 persone. Tra gli indagati anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che è ...

Popolazione Roma 2019 : quanti abitanti ha in Provincia - Comune e area metropolitana : Roma, forse una delle città più belle d’Italia, è senza dubbio quella più popolosa. La sua innegabile bellezza è sottolineata anche dalla sua immensità, che in taluni casi può rappresentare un vero punto di forza, in quanto permette l’incontro di idee e culture diverse, ma sotto tutt’altro punto di vista l’ingente quantitativo di persone che la popolano può rappresentare un vero e proprio punto a sfavore. La vastità dell’area Romana la si può ...

'Non chiudete la Sala Trevi' - appello dell'associazione 100autori al Ministero della Cultura e al Comune di Roma : Ministero della Cultura e Comune di Roma trovino una soluzione per il Cinema Trevi di Roma, che chiuderà i battenti il prossimo 28 febbraio. È l'appello dell'associazione 100autori che sottolinea: 'La ...

Roma - il Comune studia bonus per chi usa la bicicletta : “Un premio per rendere più vivibile la nostra città” : Andare in bicicletta a Roma potrebbe pagare. Nel senso che potrebbe essere proprio il Comune a retribuire gli indomiti ciclisti. L’amministrazione capitolina pentastellata, infatti, sta studiando la possibilità di introdurre un bonus in denaro – o attraverso altri benefit, si vedrà – in favore di chi utilizza le due ruote per i propri spostamenti. Una misura già sperimentata a Bari e a Cesena, dove gli enti pubblici rimborsano anche 25 centesimi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Gennaio : Arriva il Listone dei Disperati. E Romani (FI) si aggrappa : “Ormai siamo simili - interessati a un progetto comune” : Un Listone per “nascondere” il Pd e aprire ai delusi di B. Il ruolo di tessitore di Gentiloni, pontiere tra Calenda e Zingaretti, ma Renzi non ci sta e Lotti critica il progetto. L’unica certezza: sparisce il simbolo del Pd di wa.ma. Maria Antonietta Boschi di Marco Travaglio Casomai qualcuno credesse ancora alla favoletta del Pd “di sinistra”, ha provveduto Maria Elena Boschi a sfatarla con la memorabile battutona sullo Stato sociale ...