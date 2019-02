La Corte dei Conti mette in guardia | Non sarà un 2019 facile | il crinale è

Nichel - a oltre 8 anni dal caso la Corte dei Conti indaga sul pegno del “Marchese del Grillo” al Campidoglio : La Corte dei Conti indaga sugli ormai celeberrimi rocchetti di Nichel da 197 chilometri dato in pegno al Comune di Roma nel 2012. A 8 anni da un episodio che, nella Capitale, è ormai divenuto leggenda. E di cui nel 2018 si è occupata anche un’inchiesta di Fq Millenium sull’autore della truffa, Giovanni Calabrò, il “marchese del Grillo”. La notitia criminis per i magistrati contabili è rappresentata da un articolo apparso ...

Il caso Diciotti alla Corte europea dei diritti dell'uomo : Il ricorso nell'interesse di due migranti trattenuti sulla nave. Se fossse ritenuto ammissibile, l'Italia dovrà rispondere di violazione dei principi della convenzione

A Paceo un Corteo in difesa dei randagi : Un corteo in difesa dei randagi e per dire 'basta ai soprusi'. Si svolgerà a Paceco il giorno 23 febbraio. Dopo gli episodi sgradevoli di avvelenamento le sparizioni che si sono verificate nella ...

La Corte dei Conti bacchetta il governo su Cdp : "La sua mission non è salvare imprese in difficoltà" : I governi di ogni colore puntano gli occhi ormai da anni verso l'istituto di via Goito che gestisce il risparmio degli italiani, a due passi dal ministero dell'Economia, per cercare di risolvere ...

Decretone - Regioni valutano il ricorso alla Corte Costituzionale : nel mirino l'assunzione dei navigator : Le Regioni si preparano a rivolgersi alla Corte Costituzionale contro il Decretone. "Se dovesse essere convertito in questo termini, è una ipotesi che prenderemmo seriamente in esame, perché non si tiene conto delle competenze" in capo alle Regioni, in particolare sull'assunzione dei navigator, ha spiegato Cristina Grieco, coordinatore degli assessori regionali al Lavoro, in audizione in commissione questioni regionali sul ...

Sardegna - il Movimento dei pastori : “Pd e centrodestra hanno colpe. Corteggiati dal M5s - ma non vogliamo bandiere” : La guerra del latte che i pastori sardi vogliono combattere senza bandiere né colori politici, contro il prezzo pagato dagli industriali sceso a 60 centesimi, una valenza politica ce l’ha eccome. E non potrebbe essere altrimenti, dato che domenica 24 febbraio in Sardegna si terranno le elezioni regionali. Tant’è che, un po’ come è avvenuto per i gilet gialli in Francia con i partiti di destra e di sinistra, anche in Italia la politica tenta di ...

Corte dei Conti : "Cdp centrale nel sostegno all'economia italiana" : 'I risultati del 2017 ribadiscono il ruolo centrale e di promozione svolto dal Gruppo Cdp a sostegno dell'economia italiana, ad ulteriore conferma della trasformazione della società in un vero e

Al Corteo dei gilet gialli italiani si sono presentate solo tre persone : Il corteo settimanale dei gilet jaunes del sabato pomeriggio resta una consuetudine di Parigi. Si sono invece presentate solamente 3 persone, gli organizzatori, alla manifestazione convocata oggi da un gruppo di gilet gialli italiani a piazza della Repubblica, a Roma. Il presidio non era stato autorizzato dalle forze dell'ordine visto che la piazza questa mattina era già stata designata come luogo di partenza della manifestazione ...

Scontri a Parigi al Corteo dei gilet gialli. Stampa francese : "Un ferito ha perso una mano" : Ancora Scontri a Parigi nel corso delle proteste dei 'gilet gialli': un manifestante, riferisce un giornalista dell'agenzia France Press, ha perso una mano, durante disordini avvenuti di fronte all'Assemblea nazionale. Non è chiaro cosa abbia causato l'incidente ma l'uomo è stato portato via con l'avambraccio coperto da una benda insanguinata.Lacrimogeni e cariche della polizia sono stati segnalati davanti alla sede ...

La Corte dei Conti inchioda Macron : "Mette a rischio le finanze dei francesi" : Per Emmanuel Macron non c'è pace. La Corte dei Conti, nel suo rapporto annuale, traccia un quadro a tinte molto fosche delle finanze della Francia. E soprattutto mette in a serio rischio le misure approvate dall'Eliseo per placare l'ira dei gilet gialli.L'istituzione finanziaria chiede al governo di risanare "in profondità" le finanze pubbliche "fortemente indebolite" dai provvedimenti varati dal governo di Parigi dopo la crisi delle ...

Decretone - monito della Corte dei Conti : "Attenzione a spesa e lavoro legale" : ... in un contesto, come quello italiano , in cui è elevata la quota di economia sommersa e sono bassi i livelli salariali effettivi, dovrà essere alta l'attenzione affinché non cresca la quota di spesa ...

Inps - Istat - Regioni - Corte dei Conti - tutti bocciano il decretone. "Fa sballare la spesa - il debito e spiazza il lavoro legale" : Nonostante vincoli e sanzioni, "in un contesto come quello italiano in cui è elevata la quota di economia sommersa e sono bassi i livelli salariali effettivi, dovrà essere alta l'attenzione affinché ...

Corte dei Conti. Monito su reddito di cittadinanza e 'quota 100' : necessario vigilare : ... per i diversi paesi, l'età di uscita dal mondo del lavoro con la quota di occupazione giovanile". E' quanto ha poi affermato Buscema, in audizione in Commissione Lavoro del Senato. Anzi, ha aggiunto,...

Un peso sulle future generazioni e un esodo di personale dagli uffici comunali : gli allarmi di Inps - Corte dei Conti e Anci su Quota 100 : Due grandi alert su Quota 100. Uno sui costi che graveranno sulle generazioni future, un altro sull'esodo di personale dagli uffici comunali. A lAnciarli sono l'Inps, Corte dei Conti e l'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni italiani. Il grosso del costo di Quota 100 "graverà comunque sulle generazioni future", ha dichiarato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, nel corso di una audizione alla Commissione Lavoro del Senato sul ...