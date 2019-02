Di Maio mette una pietra sull' intesa con i Gilet Gialli | ' No a chi è per le armi'

Di Maio : 'Dove non siamo pronti dobbiamo smetterla di presentarci' : "Riflessioni sul futuro del Movimento Cinque Stelle" è il titolo del lungo articolo che il leader grillino, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, pubblica su "Il blog delle stelle", rompendo in questo modo un silenzio assordante che perdurava da ormai 48 ore. Infatti, il disastroso risultato registrato nelle elezioni regionali in Abruzzo aveva portato il vicepremier a isolarsi per avviare una riflessione ...

Di Maio sul blog M5S : «Questo governo durerà 5 anni - mettetevi l'anima in pace» : Il Movimento 5 Stelle oggi è l'unico argine a Berlusconi ministro della Giustizia o dell'Economia». Lo scrive Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle. Il vicepremier M5S punta il dito: «Ogni ...

Conte processato in Ue : “Quando smetterà di essere il burattino di Salvini e Di Maio?” : Isolato. Non ascoltato. Attaccato. È una giornata difficile, quella in Europa, per il premier Giuseppe Conte, sottoposto a un fuoco di fila da parte dei leader dei partiti nella plenaria del Parlamento europeo. Conte poco prima aveva parlato di tutto: l’identità europea, la contrapposizione del popolo e delle élites, suo cavallo di battaglia, la ma...

Diciotti - Grasso : “Gasparri mandi al tribunale di Catania le memorie di Salvini - Conte e Di Maio. O commette un reato” : Mandare a Catania la memoria difensiva di Matteo Salvini e i relativi allegati del premier Giuseppe Conte, del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro, Danilo Toninelli. È quello che chiede Pietro Grasso a Maurizio Gasparri, presidente della giunta per le Immunità del Senato. In alternativa – secondo l’ex procuratore nazionale antimafia – il senatore di Forza Italia commetterà un reato. Giovedì all’organo parlamentare ...

Diciotti - Di Maio : chi scommette su caduta governo perderà : Roma, 6 feb., askanews, - 'Abbiamo superato tante volte le difficoltà, le supereremo ancora'. Risponde così il vicepremier e leader M5s, Luigi Di Maio, alla domanda di una giornalista che in ...

Di Maio mette pietra tombale su Tav : finchè sono al governo non ha storia : "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav Torino-Lione che è a zero come cantiere. Per quanto mi riguarda, per tutti quei signori che in questi anni hanno sostenuto Renzi, Berlusconi...stanno da una parte. Il Movimento Cinque Stelle sta dall'altra, cioè quella delle opere utili, quella di una nuova metropolitano a Torino, di una linea Tav Palermo Catania, cioè dalla parte delle opere da fare". "Quando quei signori ...

Carige - Di Maio : "Se metteremo dei soldi sarà banca dei cittadini" : "Commistione con la politica, ecco i nomi" La crisi della Carige è dovuta alla''gestione scellerata non solo per l'incompetenza dei manager ma anche per le commistioni della politica'', ha affermato ...

Lobby - sei mesi di buio su incontri di Di Maio. Il Mise corre ai ripari mettendo online (quasi) tutti gli appuntamenti : Gli incontri di Luigi Di Maio coi lobbisti per sei mesi sono rimasti avvolti dal mistero. L’apposito registro introdotto al ministro dello Sviluppo Economico è rimasto fermo a maggio del 2018, praticamente all’avvicendamento col ministro Carlo Calenda (Pd) che lo aveva creato e regolamentato prevedendo aggiornamenti bimestrali. Il sito OpenPolis se n’è accorto e ne ha chiesto conto rilevando come quel vuoto costituisca uno scivolone per il ...

Salvini mette all'angolo Di Maio : non puoi stare con il dittatore rosso : Al forum dei conservatori, che si svolgerà tra il 27 febbraio e il 2 marzo, è previsto l'intervento del leader della Lega: nei piani del Carroccio sarà già la consacrazione di Salvini in quel mondo, ...

Salvini mette all’angolo Di Maio : non puoi stare con il dittatore rosso : «Problemi loro, non del governo». Matteo Salvini sta prendendo le misure di Alessandro Di Battista, il front man dei 5 Stelle tornato dalle Americhe come Garibaldi per aiutare Luigi Di Maio, «amico fraterno», nella remuntada alle europee di maggio. Ma il leader leghista ha avvertito il vicepremier grillino, che fintantoché i problemi sono tutti int...

Sea Watch verso la Sicilia - Di Maio promette aiuti ma lo sbarco è vietato. “Andate a Marsiglia” : Nuovo caso in arrivo tra l’Italia e gli sbarchi, a largo delle coste Siciliane in arrivo la Ong Sea Wartch, ma il ministro Di Maio avverte: “aiuti sanitari li garantiremo ma lo sbarco fatelo a Marsiglia” Dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch con 47 migranti a bordo si sta dirigendo verso l’Italia. Non una provocazione, ma come riferiscono i membri della organizzazione umanitaria ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : metteremo in sicurezza i più deboli : "Il Reddito si basa su un principio: in Italia oggi c'è chi non ha nulla, d'ora in poi chi non ha niente avrà almeno 780 euro". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio all'evento M5S sul Reddito ...