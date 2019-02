Voragine in via Petrarca | altezza bar Serpentone | senso unico alternato | deviati i bus

ilmattino

: Voragine in Via Petrarca, senso unico alternato e deviati i bus #14febbraio #muoversincampania #voragine #viapetrarca #deviatibus - muoversincampan : Voragine in Via Petrarca, senso unico alternato e deviati i bus #14febbraio #muoversincampania #voragine #viapetrarca #deviatibus -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Questa mattina si aperta unain via Francescoa Napoli, all'del bar. Al momento non è stata chiusa la strada, ma si procede in. La linea del bus ...