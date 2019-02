Shannen Doherty | ' sogno un figlio ma ci sarò tra 10 anni?'

Tori Spelling conferma il ritorno di Beverly Hills 90210 : Luke Perry e Shannen Doherty grandi assenti? : Beverly Hills 90210 tornerà molto presto, parola di Tori Spelling che dopo aver lanciato la bomba si intimorisce un po' al grido di "ho detto qualcosa che non era già chiaro?". I fan ci hanno sperato sin dalla pubblicazione delle foto della reunion del cast insieme a produt Tori e vertici della rete ma nessuno aveva osato sperato così tanto. Secondo quanto rivela l'attrice che ha prestato il volto alla mitica Donna, non solo Beverly Hills ...

Un Desiderio per Natale/ Ottimi incassi al botteghino per il film con Shannen Doherty - oggi - 26 dicembre 2018 - : Un Desiderio per Natale, la trama e il cast del film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 26 dicembre 2018 con Shannen Doherty.