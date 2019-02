Europee | ecco il gruppo del M5s Tra i 4 alleati un partito greco

La simulazione sulle Elezioni Europee : ecco quanto vale la lista Calenda : quanto vale il 'fronte repubblicano' di Carlo Calenda? La lista 'Siamo europei' , stando alle simulazioni dell' Istituto Cattaneo sulle Elezioni di maggio, varrebbe intorno a l 22 per cento. Ma se si ...

Sondaggi elettorali Swg : Europee - ecco quanto vale il listone di Calenda : Sondaggi elettorali Swg: europee, ecco quanto vale il listone di Calenda Il listone europeista e anti populista caldeggiato da Carlo Calenda potrebbe valere tra il 20 e il 24%. A sostenerlo è un Sondaggio Swg riservato che Repubblica ha reso noto ieri. La stima comprende nel suddetto listone, oltre al Pd, anche Verdi, Italia in Comune, liste civice e Più Europa. Al momento però non c’è nulla di concreto. Anzi, sono più le smentite che ...

Di Battista a Che tempo che fa : 'Non mi candido alle Europee'. Battibecco con Fazio : Alessandro Di Battista non si candiderà alle Europee . Lo ha detto lui stesso ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa per un'intervista condita anche da un Battibecco con il conduttore su quelli che ...

Ecco il manifesto di Calenda per le elezioni Europee : Roma. Si chiama “manifesto per la costruzione di una lista unitaria delle forze europeiste”. E’ l’appello che Carlo Calenda sta facendo girare da alcuni giorni (sarebbe dovuto uscire mercoledì), firmato da alcune personalità politiche e non politiche, in vista delle elezioni europee di maggio. L’obi

Lega primo partito d'Europa Europee 2019 - ecco il sondaggio : La Lega potrebbe avere il maggior numero di deputati all'Europarlamento dopo le prossime elezioni Europee in programma a fine maggio. Secondo le proiezioni rese note dagli analisti di Europe Elects se si andasse oggi a votare in Europa, la Lega sarebbe il partito con il maggior numero di eletti, superando persino la Cdu di Angela Merkel. Segui su affaritaliani.it

Europee 2019 - ecco l’Ue che vogliono i sovranisti corteggiati da Salvini e Di Maio. Su Fq Millennium in edicola : Quale Europa vogliono i partiti e movimenti con i quali Lega e 5 Stelle cercano nuove alleanze in vista delle elezioni di maggio? Lo raccontano alcuni europarlamentari sovranisti del Gruppo di Visegrad – Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia – intervistati da Fq Millennium, il mensile diretto da Peter Gomez, nel numero attualmente in edicola. Sì all’Unione europea dei fondi strutturali e del libero mercato – è ...

Le mosse dei partiti in vista delle Europee : ecco la mappa delle alleanze : ... coinvolgendo anche il mondo ambientalista e quei liberali rimasti coerenti al progetto d'integrazione europeo

Elezioni Europee e sondaggi : ecco perché Di Maio va allo scontro : 'Donne e bambini li prendiamo noi'. L'apertura ai migranti della Sea Watch da parte di Luigi Di Maio non poteva non irritare Matteo Salvini . Ed è difficile pensare che il vicepremier grillino non ...

SONDAGGI/ Europee - ecco il "partito" che deciderà il match tra M5s e Lega : Il SONDAGGIsta Ferrari Nasi analizza la situazione dopo il confronto del governo con Bruxelles, che dal punto di vista dei SONDAGGI risulta vincente