Samsung Galaxy Watch Active dovrebbe avere un display da 1 | 1 pollici

Torna a respirare il Samsung Galaxy Note 4 : cosa offre XXU1DRI2? : Nemmeno noi credevamo ai nostri occhi, ma abbiamo dovuto arrenderci all'evidenza: il Samsung Galaxy Note 4 è Tornato in pista, tra l'altro anche in Italia, nell'ambito dei dispositivi no brand. Parliamo dell'aggiornamento N910FXXU1DRI2, contraddistinto da CSC N910FITV1DRJ1 e CHANGELIST 10100220, oltre a presentare una date build risalente al 17 settembre 2018 (si si chiede per dove abbia vagato nel frattempo questo pacchetto, visto il tempo che ...

Samsung Galaxy S10 e S10 Lite : data uscita - presentazione e scheda : Samsung Galaxy S10 e S10 Lite: data uscita, presentazione e scheda data uscita e presentazione Galaxy S10 Samsung anticipa la presentazione del suo nuovo top di gamma. Il Galaxy S10, dunque, arriva in anticipo rispetto a quanto previsto. Infatti, non bisognerà aspettare il Mobile World Congress di Barcellona ma basterà attendere fino al 20 febbraio. Samsung Galaxy S10: presentazione il 20 febbraio a San Francisco Il Samsung Galaxy S10 ...

Samsung Galaxy S10 Plus Limited Edition con 12 GB di RAM e 1 TB di storage potrebbe esordire il 15 marzo : Il Samsung Galaxy S10 Plus Limited Edition dovrebbe essere disponibile a partire dal 15 marzo 2019, ossia circa una settimana dopo le altre versioni L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus Limited Edition con 12 GB di RAM e 1 TB di storage potrebbe esordire il 15 marzo proviene da TuttoAndroid.

Già un assaggio di Samsung Galaxy S10 su tutti i Galaxy : download dei primi sfondi ufficiali : Non potrà che far piacere a chi attende il lancio del Samsung Galaxy S10 il prossimo 20 febbraio la possibilità di godere di un'anteprima della prossima ammiraglia, grazie al primo sfondo ufficiale della nuova serie 2019. A regalarci il prezioso contributo è stato, nelle scorse ore, il leaker @UniverseIce sempre in prima linea nella diffusione di anticipazioni cruciali dei prodotti Samsung e non solo. Come a dire, possiamo ben fidarci della sua ...

Samsung Galaxy M30 Caratteristiche a quale prezzo ? : Samsung Propone il suo Galaxy M30 per recuperare terreno su Huawei e Xiaomi Ecco le principali Caratteristiche del nuovo Samaung Galaxy M30

Samsung Galaxy S10 : prezzo e uscita in Italia - ecco le versioni ufficiali : Samsung Galaxy S10: prezzo e uscita in Italia, ecco le versioni ufficiali Data uscita Samsung Galaxy S10 Il nuovo top di gamma Samsung il Galaxy S10 verrà presentato il 20 febbraio nel corso di un evento organizzato dalla casa sudcoreana a San Francisco. Per l’arrivo sul mercato, invece, bisognerà aspettare almeno la prima settimana di marzo. Nel frattempo, continuano a trapelare delle indiscrezioni sul prezzo del nuovo attesissimo ...

Il primo sfondo di Samsung Galaxy S10 appare in rete per merito di Ice Universe : Per ingannare l'attesa il leaker Ice Universe ha voluto farci un piccolo regalo proveniente direttamente dagli attesi Galaxy L'articolo Il primo sfondo di Samsung Galaxy S10 appare in rete per merito di Ice Universe proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : prezzo di ogni variante - preordine e uscita italiana : Il lancio ufficiale si avvicina e del Samsung Galaxy S10, del prezzo di ogni variante e dell’arrivo nei negozi italiani sappiamo praticamente ogni cosa.Certo, si tratta ancora di voci e notizie trapelate, ma sappiamo che è consuetudine con il lancio di un nuovo dispositivo dell’azienda sudcoreana che, oltretutto, punta in particolare sui device del decimo anniversario per far ripartire vendite ed entrate.La situazione stagnante nel ...

Samsung Galaxy S9 a 170 euro - Galaxy S9+ a 255 euro col duo Wind Family + Blue Days : Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ (e Note 9) sono scontatissimi. Si parte da meno di 170 euro con la rateizzazione di Wind Family annessa alla promozione dei Samsung Blue Days. L'articolo Samsung Galaxy S9 a 170 euro, Galaxy S9+ a 255 euro col duo Wind Family + Blue Days proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9/ Prezzo e caratteristiche : doppia apertura focale e super slow motion : Il Samsung Galaxy S9 è uno degli smartphone di punta della multinazionale sudcoreana: grande display e modulo LTE 4G per una navigazione internet ottima.

Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Lite/S10e in nuovi render di Evleaks : Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Lite (S10e) sono appena comparsi in nuovi render pubblicati su Twitter da Evan Blass. L'articolo Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Lite/S10e in nuovi render di Evleaks proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy M30 promette bene a giudicare dalla scheda tecnica : Samsung Galaxy M30 torna nuovamente a far parlare di sé e questa volta il leak comprende la scheda tecnica ed il layout generale dello smartphone. L'articolo Samsung Galaxy M30 promette bene a giudicare dalla scheda tecnica proviene da TuttoAndroid.

Nessun mistero più sul prezzo Samsung Galaxy S10 - S10 Pro e S10 E in euro : salatissimo anche il modello Lite : Finalmente anche sul prezzo Samsung Galaxy S10, S10 Plus e pure S10 E (il modello Lite della nuova generazione) ne sappiamo di più. Dopo una carrellata di informazioni sulle specifiche tecniche e pure sul design dei prossimo modelli, ora posiamo anche riportare una tabella esaustiva di quelli che dovrebbero essere i costi associati all'acquisto di uno dei tre telefoni dopo la loro presentazione del 20 febbraio. Grazie alla fonte GizChina ...

Le tre alternative per acquistare un Samsung Galaxy S9 sfruttando al massimo i Blue Days : Da una settimana abbondante si parla di una campagna chiamata Blue Days, utile per portarsi a casa determinati prodotti da Samsung a condizioni vantaggiose, come si sarà notato ad inizio febbraio attraverso il tanto apprezzato Samsung Galaxy S9. Proprio nella giornata di ieri, con un apposito articolo, vi ho parlato della possibilità di mescolare una promozione Tre con quella della divisione italiana, arrivando ad acquistare lo smartphone a ...