ZH | no a legge sull' acqua e ad abolizione corsi proprietari cani

ONU : "Preoccupa la nuova legge italiana sull'immigrazione" : L'ONU si dice preoccupata per la nuova legge sull’immigrazione entrata in vigore in Italia con il governo Lega-M5s. Il cosiddetto Decreto immigrazione e sicurezza, fortemente voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, secondo le Nazioni Unite estende il concetto di "pericolosità sociale" anche ai bambini. Da qui tutta la preoccupazione espressa oggi dal Comitato per i diritti dell'infanzia dell’ONU. ...

Indonesia - islamici condannano la legge che punisce abusi sulle donne : In Indonesia si stanno moltiplicando le manifestazioni di protesta organizzate dalle autorità musulmane contro il disegno di legge sul 'contrasto alla violenza sulle donne '. Il provvedimento in ...

Darwin Day - le leggende metropolitane sull’evoluzione : (foto: Getty Images) Il 12 febbraio si celebrerà in tutto il mondo il Darwin Day. Come sempre università, musei, scuole e associazioni hanno organizzato un calendario di eventi divulgativi dedicati alla teoria portante della biologia e al suo più celebre papà, insieme ad Alfred Russel Wallace. Facciamo ancora molti errori sull’evoluzione. Su Wired abbiamo raccontato che spesso derivano dalla propaganda creazionista, altre volte sono ...

15 libri sulla camorra che tutti devono leggere : Cos'è la camorra e come si combatte quest'organizzazione criminale? La storia ha dimostrato che spesso la penna è più forte della spada: per sconfiggere un fenomeno complesso e tentacolare come la camorra è necessario capire le mafie, leggendo le inchieste e i reportage di scrittori e giornalisti. Dal libro sull'inchiesta Bloody Money a Gomorra di Roberto Saviano, ecco la nostra selezione di libri sulla camorra da leggere per capire le ...

Il governo tedesco ha deciso la modifica di un controverso paragrafo della legge sull’aborto - risalente al nazismo : Il governo tedesco ha approvato la revisione di un controverso paragrafo della legge sull’aborto, risalente all’epoca nazista. Nonostante in Germania l’aborto sia permesso entro il primo trimestre di gravidanza, una sezione delle legge entrata in vigore nel 1933, l’anno in

Sumai - confronto sulla responsabilità in ambito sanitario. I medici : “Ecco i nodi critici della legge Gelli” : A due anni dall’approvazione della legge Gelli sulla responsabilità medica, i medici del Sumai (vale a dire del sindacato unico di medicina ambulatoriale) si ritroveranno a confronto per discutere dei profili giuridici e tecnici e favorire una svolta definitiva nel rapporto tra sanità e giustizia. Tra medico e magistrato. L’appuntamento – in programma all’Holiday Inn –arriva peraltro all’indomani di un drammatico fatto di cronaca che ha ...

legge sulle droghe - una nuova proposta : Dopo gli innumerevoli maneggiamenti della legislazione italiana sulle droghe di questi anni, con i colleghi Valeria Fedeli e Francesco Giacobbe abbiamo depositato una proposta organica che ridisegna il Testo Unico 309/90, consegnando una Legge sulle droghe finalmente organica, coerente e sistematica.La revisione, frutto di un gruppo di lavoro promosso da La Società della Ragione, coinvolge sia la parte penale – con una sostanziale ...

Beppe Grillo torna sul Blog delle Stelle : “Dopo 10 anni di battaglie - nel 2019 sarà approvata la legge sull’acqua pubblica” : “Dopo quasi 10 anni di battaglie, fuori e dentro il parlamento, il 2019 segnerà un traguardo storico: l’approvazione della legge sull’acqua pubblica del Movimento 5 Stelle“. Beppe Grillo torna a parlare sul Blog delle Stelle e lo fa con un post firmato di suo pugno in esclusiva per il sito che di solito ospita i parlamentari M5s. Un segnale importante alla vigilia delle elezioni Europee: il comico sta facendo la tournée nei teatri ...

5 Febbraio 2019 - Sant’Agata : vita - proverbi e leggende sulla patrona di Catania invocata in occasione delle eruzioni dell’Etna : Santa protettrice di Catania, dove è tuttora invocata in occasione delle ricorrenti eruzioni dell’Etna, Agata fu mandata a morte dal console Quinzano, per aver rifiutato la sua proposta di sposarlo. Subì un martirio particolarmente crudele (il taglio dei seni), tema ricorrente nella successiva rappresentazione iconografica della santa. vita, patronati, iconografia e proverbi Cresciuta in una famiglia ricca e illustre catanese, sentì presto ...

Polizia - caos sulle assunzioni dopo ok a legge della Lega : cambiati i requisiti in corsa. Gli esclusi : “Traditi da Salvini” : “Più sicurezza per tutti. Più agenti per le nostre città!”. Nel caso della Polizia di Stato, il cavallo di battaglia della Lega di Matteo Salvini ha prodotto un clamoroso pasticcio, e per mezzo della sua stessa mano. Un guaio per una serie di aspiranti agenti che nel giro di una manciata di giorni hanno visto sbiadire la graduatoria in cui erano inseriti legittimamente da due anni, insieme a ogni speranza di vestire la divisa. Un cortocircuito ...

Sea Watch - Lucano : “Esponenti Pd sulla nave? È paradossale - sono gli stessi che hanno approvato legge Minniti-Orlando” : “Il gesto fatto da alcuni parlamentari del Pd sul caso Sea Watch è paradossale. sono gli stessi che hanno approvato il decreto Minniti-Orlando. Allora vuol dire che si cambia non in funzione di una sensibilità ma della politica”. Così Mimmo Lucano, in una conferenza stampa nella sede di Left a Roma per la chiusura della campagna di candidatura di Riace a Premio Nobel per la pace. L'articolo Sea Watch, Lucano: “Esponenti Pd ...

Che fine ha fatto la legge sulle chiusure domenicali dei negozi? : In un primo momento la Lega proponeva di lasciare aperti i negozi solo 8 domeniche (quelle di dicembre e altre quattro domeniche o festività negli altri mesi dell'anno). La proposta del Movimento 5 stelle, invece, era legata ad un meccanismo di "turnazione" (per il 25% dei negozi, "gli altri a turno chiudono", aveva spiegato a novembre Di Maio) e aveva suscitato l'ira delle forze dell'opposizioni, in particolar modo del sindaco di Milano ...

Eutanasia - la proposta di legge sulla "dolce morte" arriva (finalmente) in Parlamento : Le Camere devono legiferare sul suicidio assistito, per colmare il vuoto legislativo e di tutela sui diritti delle persone...