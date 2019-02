Biondo a Sanremo 2019 con Einar | la confessione che spiazza | “Ho avuto una crisi”

Reunion di Amici di Maria De Filippi a Sanremo con Einar - Biondo e Sergio Sylvestre in duetto su Parole nuove (video) : Tre ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi sul palco per la stessa esibizione. Einar Ortiz, in gara tra i 24 Campioni del Festival di Sanremo 2019, ha scelto di presentare Parole nuove con Biondo nella quarta serata dedicata ai duetti. Einar ha condiviso con il trapper Biondo l'esperienza nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi e tra i due è nata un'Amicizia proseguita anche a riflettori spenti. Da qui l'idea di coinvolgerlo ...

