Torino | una giornata di guerriglia anarchica

Al rettorato di Torino sventola una bandiera francese - il rettore : "Vorrei vederne mille" : Torino è con la Francia, o almeno la sua Università. La bandiera francese sventola dalla finestra del rettorato di Torino. "Vorrei vederne mille alle finestre", dice il rettore Gianmaria Ajani. Nella città di Appendino, al centro della città, sotto la Mole sventola il tricolore d'oltralpeProprio oggi, a Torino, è in corso un incontro con i rettori di Oltralpe per un progetto di università europea. "La ...

Torino - morti due cantonieri. Travolti mentre lavoravano su una strada provinciale : Si allunga la triste lista delle vittime sul lavoro. Due cantonieri hanno perso la vita stamani Travolti da un'auto lungo la strada provinciale che collega Villareggia a Mazzè, nel Torinese. Le due ...

Torino - il Balon è una scommessa persa. Ecco perché quel mercato va spostato : di Adriana Romeo * Mi chiamo Adriana Romeo, presidente di una realtà spontanea e organizzata, Associazioni e Comitati Riuniti di Porta Palazzo, che da due decenni, a Torino, lavora a stretto contatto con la realtà del territorio di Porta Palazzo, registrandone le costanti modifiche e di conseguenza le criticità che via via si sono incrementate nonostante un’opera di costante segnalazione fatta a tutte le istituzioni coinvolte. Leggiamo sul blog ...

Torino : 4800 euro il risarcimento dello Stato a una vittima di violenza sessuale : Quanto vale, in termini di risarcimento economico, la vita, la giovinezza, il danno morale, esistenziale e fisico che subisce una vittima di stupro? 4800 euro; sembra incredibile, eppure è questa la cifra stabilita dallo Stato italiano, un’elemosina indecorosa che dovrebbe bastare a indennizzare chi ha subito violenza sessuale. Un risarcimento assolutamente ingiusto. Ecco perché è Stato chiesto alla Corte di Giustizia europea di pronunciarsi ...

A Papa Francesco la maglia 'Genova nel cuore' e una lettera del sindaco Bucci

Serie A Torino - Mazzarri : «Spal? Servirà una grandissima partita» : Torino - "Servirà una grandissima partita. La Spal è una squadra molto organizzata, dovremo fare attenzione sui calci piazzati dove sono particolarmente pericolosi, infatti molte delle loro reti ...

Torino - nasce una mappa dell’odio online : “Un tweet su 7 va contro le minoranze. Sui picchi incide linguaggio politico” : “In Italia un tweet su sette contiene un discorso di incitamento all’odio”. È quanto emerge dal progetto controlodio portato avanti dalle Università di Torino e Bari insieme all’associazione Acmos. Per la prima volta in Italia, un gruppo di ricercatori ha sviluppato una “mappa dell’odio” ovvero uno strumento che permette di monitorare quotidianamente la quantità di discorsi di incitamento all’odio in lingua italiana pubblicati su Twitter. ...

Casting per una serie Tv diretta da Niccolò Ammaniti e per un corto da girarsi a Torino : In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono tuttora in corso le selezioni per la ricerca di ruoli da protagonisti per una serie televisiva diretta da Niccolò Ammaniti e prodotta da Wildside, importante casa di produzione televisiva e cinematografica. A tal proposito sono stati organizzati alcuni nuovi Casting.

Torino - una vittoria nel nome di Valentino Mazzola : Torino - ' Valentino ...uomo, capitano, leggenda'. Firmato Curva Maratona . Tre parole che, dedicate a Mazzola , fanno venire la pelle d'oca. Quella contro l' Inter , vinta 1-0 con rete di Izzo , non ...

Inter. Luciano Spalletti : A Torino “Sarà una partita molto fisica” : Vietato sbagliare contro i granata oggi alle 18. “Sarà una partita molto fisica” sottolinea mister Luciano Spalletti. Il tecnico dell’Intere

Inter - Spalletti : "Serve più 'garra' con una squadra come il Torino" : Milano, 26 gennaio 2019 " Dopo il pareggio Interno col Sassuolo , l' Inter di Spalletti dovrà riprendere la corsa alla qualificazione in Champions League in trasferta a Torino . Match complicato, ...

Manuel Agnelli : "Ho nostalgia dei Murazzi e di Torino quando era una città dark" : Se pensi agli Afterhours, pensi a Milano, alla circonvallazione, al Leoncavallo o magari al Forum di Assago, che lo scorso 10 aprile ha ospitato il concerto per celebrare i 30 anni della band. Ma per ...

Panico in piazza San Carlo a Torino - morta una seconda donna

