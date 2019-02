Sci di fondo | Coppa del Mondo Lahti 2019 | nelle qualificazioni della sprint tl bene Greta

LIVE Sci di fondo - Sprint Lahti 2019 in DIRETTA : test fondamentale verso i Mondiali : Federico Pellegrino - quarto - e Greta Laurent ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Lahti in Finlandia: oggi, sabato 9 febbraio. Alle 11 sono in programma le qualificazioni e dalle 13.30 quarti di finale, semifinali e finali. Per tutti gli atleti al via si tratta di una vera e propria prova generale in vista dei Mondiali di Seefeld in programma fra due settimane, a partire dall’azzurro ...

Sci di fondo oggi (9 febbraio) - Sprint Lahti 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Si disputeranno quest’oggi le due gare Sprint a tecnica libera maschile e femminile di Lahti, valevoli per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Torna dunque in gara Federico Pellegrino, alla caccia di nuove soddisfazioni nell’eterna lotta con Johannes Klaebo. L’azzurro partirà, nelle qualificazioni, con il pettorale numero 20, mentre a Klaebo toccherà il 22. Di scena anche Francesco De Fabiani con il 13 e Stefan Zelger ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov torna a -88 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +180 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Non sono al massimo della condizione - preparazione in vista dei Mondiali” : Domani scatterà il fine settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo di Lahti: in Finlandia le gare sembrano cucite su misura per Federico Pellegrino, dato che sono in programma una sprint in tecnica libera ed una team sprint in tecnica classica, gare che si disputeranno nello stesso format ai Mondiali. Ecco le dichiarazioni della vigilia dell’azzurro al sito federale. Il valdostano ha dichiarato: “Arrivo secondo programma a questa ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : un weeekend di sprint con Federico Pellegrino in cerca di gloria : La Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 fa tappa a Lahti in questo weekend: si disputeranno prima due sprint individuali il sabato e poi due sprint a squadre la domenica. L’Italia riporta in scena Federico Pellegrino, a caccia di un nuovo successo nella sua tecnica libera. Il fondista di Nus è l’ultimo non scandinavo ad aver vinto una prova di Coppa del Mondo sprint, e per ironia della sorte l’ha fatto proprio in ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Federico Pellegrino cerca risposte in vista dei Mondiali : La volata è lanciata, in tutti i sensi. Mancano poco più di due settimane all’appuntamento mondiale di Seefeld ed è arrivato il momento della verità della stagione di Federico Pellegrino, che quest’anno ha puntato tanto sull’appuntamento iridato con la speranza di confermarsi campione del Mondo dopo la straordinaria vittoria di Lahti due anni fa. La tecnica è quella che predilige, la libera e il trampolino di lancio verso ...

